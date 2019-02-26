Разве так можно было: отстраненный Самвел Бабаян вернулся в узбекский футбол

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Бывший тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян, пожизненно отстраненный от любой футбольной деятельности в республике, начал работать в ташкентском "Локомотиве".

Как следует из публикации на странице клуба в Instagram, Бабаян назначен советником президента в клубе из столицы Узбекистана.

Как пояснили в "Локомотиве", президент клуба Мансур Раджапов поставил перед Бабаяном задачи по улучшению инфраструктуры, развитию детской и юношеской футбольных школ и внедрению современного метода управления, а также

совершенствованию материально-технической базы клуба и принятию необходимых мер для этого.

Напомним, Самвел Бабаян не смог вывести сборную на чемпионат мира - 2018. По мнению руководства Ассоциации футбола Узбекистана, он не справился с работой. Предвзятое отношение Бабаяна к игрокам плохо повлияло на отношения внутри команды, отметили в АФУ. При выборе игроков Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов.

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Отмечалось также, что во время работы в "Пахтакоре" Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Когда тренер узнал о новом руководстве клуба, он поменял дату, до которой действовали соглашения с игроками, с 2018 на 2017 год. Это было сделано для того, чтобы продать игроков в иностранные клубы в статусе свободных агентов.

За все должностные проступки специалиста пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности в Узбекистане.

По данным Telegram-канала "Футболиум", исполком Ассоциации футбола Узбекистана отменил решение об отстранении Бабаяна еще в феврале прошлого года.

Назначение Бабаяна на должность в "Локомотиве" вызвало волну возмущения у болельщиков клуба. Многие оставили под постом в Instagram гневные комментарии. Некоторые даже сообщили, что больше не собираются поддерживать клуб.