Разве так можно было: отстраненный Самвел Бабаян вернулся в узбекский футбол

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Бывший тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян, пожизненно отстраненный от любой футбольной деятельности в республике, начал работать в ташкентском "Локомотиве".
Как следует из публикации на странице клуба в Instagram, Бабаян назначен советником президента в клубе из столицы Узбекистана.
Как пояснили в "Локомотиве", президент клуба Мансур Раджапов поставил перед Бабаяном задачи по улучшению инфраструктуры, развитию детской и юношеской футбольных школ и внедрению современного метода управления, а также
совершенствованию материально-технической базы клуба и принятию необходимых мер для этого.
Напомним, Самвел Бабаян не смог вывести сборную на чемпионат мира - 2018. По мнению руководства Ассоциации футбола Узбекистана, он не справился с работой. Предвзятое отношение Бабаяна к игрокам плохо повлияло на отношения внутри команды, отметили в АФУ. При выборе игроков Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов.
За все должностные проступки специалиста пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности в Узбекистане.
По данным Telegram-канала "Футболиум", исполком Ассоциации футбола Узбекистана отменил решение об отстранении Бабаяна еще в феврале прошлого года.
Назначение Бабаяна на должность в "Локомотиве" вызвало волну возмущения у болельщиков клуба. Многие оставили под постом в Instagram гневные комментарии. Некоторые даже сообщили, что больше не собираются поддерживать клуб.