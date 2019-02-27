Дали шанс исправиться: в АФУ прокомментировали возвращение Самвела Бабаяна

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) прокомментировала начало работы в футбольном клубе "Локомотив" бывшего главного тренера сборной Узбекистана Самвела Бабаяна.

Бабаяна отправили в отставку после того, как сборная Узбекистана не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года. Позднее АФУ через портал президента Узбекистана получила более десяти тысяч писем с жалобами на экс-наставника национальной команды. Поэтому 15 января 2018 года Ассоциация футбола Узбекистана возбудила дело против Самвела Бабаяна, а бюро Исполнительного комитета АФУ приняло решение об отстранении специалиста от футбола.

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"В ходе изучения данного дела было установлено, что Самвел Бабаян использовал национальную сборную Узбекистана в своих личных интересах. Только по этой причине уже можно было закрыть двери сборной для него навсегда. Однако позднее ФК "Бунёдкор" обратился в Исполком АФУ с просьбой о снятии дисквалификации с бывшего тренера сборной Узбекистана под личное поручительство клуба", - говорится в сообщении АФУ.

Члены исполкома АФУ единодушно поддержали обращение. Таким образом, 1 февраля 2018 года дисквалификация специалиста была отменена.

"Во времена работы Самвела Бабаяна в национальной сборной Узбекистана было допущено множество ошибок. АФУ сделала соответствующие выводы и постаралась устранить недостатки. В дальнейшем АФУ никогда не допустит, чтобы Самвел Бабаян работал в какой-либо сборной команде страны. Кроме того, у АФУ нет никаких претензий относительно решения "Локомотива" о принятии на работу в свой клуб Самвела Бабаяна", - добавили в ассоциации.

Напомним, бывший тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян начал работать в ташкентском "Локомотиве" советником президента. Президент клуба Мансур Раджапов поставил перед Бабаяном задачи по улучшению инфраструктуры, развитию детской и юношеской футбольных школ и внедрению современного метода управления, а также совершенствованию материально-технической базы клуба и принятию необходимых мер для этого.

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