Хиджаб, сальто и одобрение принца: самые необычные фигуристки мира

Накануне соревнований по женскому одиночному катанию в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме Sputnik вспоминает фигуристок, которые удивляли зрителей внешним видом, поведением или происхождением.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik, Ксения Набаткина. Фигурное катание в последнее время стало одним из самых популярных видов спорта, во многом благодаря женскому одиночному катанию, где сейчас особенно обострилась конкуренция. Однако некоторые фигуристки запоминаются не только победами, но и экстравагантными выходками или необычным внешним видом.

Хиджаб против правил

Одной из самых необычных спортсменок недавно прошедшей в Красноярске Универсиады стала представительница ОАЭ Захра Лари.

© AFP 2018 / CHRISTOF STACHE Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019

Девушка известна не только тем, что стало первой и пока единственной фигуристкой из Эмиратов, но еще и выступлениями в хиджабе. Ради нее пришлось даже немного поменять правила фигурного катания. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) запрещал спортсменам выходить на лед во время соревнований в головных уборах, поскольку они могли помешать и привести к травмам. На хиджаб это правило тоже распространялось, поэтому на международных турнирах девушка получала балл штрафа за несанкционированную деталь костюма, однако затем в ISU согласились внести поправки в регламент. И теперь Лари может смело выступать в хиджабе.

На Универсиаде в Красноярске Лари, которую, кстати, тренирует русский специалист Александра Иевлева, заняла в короткой программе 29-е место и не смогла отобраться в число фигуристок, выступающих в произвольной. Тем не менее, спортсменка осталась довольна, что сумела представить свою страну на международных соревнованиях. Теперь девушка ставит перед собой амбициозную цель - выступить на Олимпиаде.

Кстати, в Красноярске фигуристка из ОАЭ выучила несколько слов на русском и сумела поблагодарить своих поклонников на этом языке.

Принц одобрил

Пока фигурное катание развивается во многих странах мира, даже в тех, где никогда не бывает льда, во некоторых европейских государствах оно все еще остается экзотикой. Например, в небольшом княжестве Монако.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Хиджаб не помеха: лучшие кадры с выступлений первой фигуристки из ОАЭ 12

Первой фигуристкой, представлявшей Монако на международной арене, стала Меровее Эфрем. Она дебютировала на чемпионате Европы в 2007 году. До этого девушка пробовала выступать за Францию, но не смогла добиться высоких результатов и попасть в сборную.

За Монако ее главным достижением стало 28-е место на чемпионате мира 2008 года. После неудачного чемпионата мира-2009, где она стала лишь 50-й, фигуристка покинула большой спорт и сейчас работает тренером и хореографом.

Несмотря на отсутствие высоких результатов, говорили, что принц Монако Альберт поддерживал девушку. Кстати, его дочь, принцесса Александра Ганноверская, тоже занимается фигурным катанием.

Сальто протеста

Темнокожие спортсменки уже давно перестали быть экзотикой в фигурном катании. Например, сейчас в женском одиночном катании выступает Маэ-Беренис Мейте, а в парном - Ванесса Джеймс, которая вместе с партнером Морганом Сипре выиграла недавний чемпионат Европы.

Однако француженку Сурию Бонали спортивный мир запомнил не только благодаря цвету кожи или атлетичному телосложению, но и по одной довольно экстравагантной выходке.

На Олимпиаде 1998 года в Нагано Бонали занимала шестое место после короткой программы. В самом начале произвольной программы она допустила падение на каскаде, и понимая, что шансов на медаль нет, сделала запрещенное правилами из-за большой травмоопасности сальто назад, вызвав бурную реакцию публики. Судьи дополнительно вычли из оценок за технику и за артистизм по 0,2 балла за этот элемент.

Кстати, Бонали становилась чемпионкой Европы 5 раз подряд (с 1991 по 1995 годы), но так и не смогла выиграть чемпионат мира. На чемпионате мира 1994 года она отказывалась подняться на пьедестал, поскольку не была согласна с результатами соревнований. Для победы ей тогда не хватило лишь одного судейского голоса. После долгих уговоров фигуристка все-таки приняла медаль, но затем быстро ее сняла. И это тоже пока единственный случай в истории, когда призер соревнований по фигурному катанию отказывался участвовать в награждении.

© Sputnik / Александр Вильф Фигурное катание. ЧМ-2012. Мужчины. Короткая программа

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года. Соревнования по женскому одиночному катанию состоятся 20 и 22 марта. Россию представят Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева, короткую программу для которой поставил узбекистанец Миша Ге.