Узбекистанец Баходир Жалолов отпраздновал победу в титульном бою

В титульном бою за пояс NABF Junior Heavyweight Title Жалолов уверенно справился с соперником и одержал победу.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Узбекистанец Баходир Жалолов провел на профессиональном ринге шестой бой и отпраздновал победу, сообщает НОК Узбекистана.

Поединок состоялся в Нью-Йорке.

В титульном бою за пояс NABF Junior Heavyweight Title Жалолов уверенно справился с соперником и одержал победу.

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Примечательно, что у узбекистанца за сутки до боя сменился соперник, но это не помешало Жалолову отправить американца Брендана Баррета в нокаут в первом же раунде.

Таким образом, помимо очередной победы Баходир Жалолов завоевал пояс NABF Junior Heavyweight Title и, несомненно, улучшил свою позицию в рейтинге.

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Теперь узбекский боксер подключится к сборной и продолжит подготовку к чемпионату Азии, который пройдет с 16 по 27 апреля в Таиланде.