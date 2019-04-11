Узбекистанец Баходир Жалолов отпраздновал победу в титульном бою

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Узбекистанец Баходир Жалолов провел на профессиональном ринге шестой бой и отпраздновал победу, сообщает НОК Узбекистана.
Поединок состоялся в Нью-Йорке.
В титульном бою за пояс NABF Junior Heavyweight Title Жалолов уверенно справился с соперником и одержал победу.
Узбекистанец Жалолов проведет сегодня титульный бой>>
Примечательно, что у узбекистанца за сутки до боя сменился соперник, но это не помешало Жалолову отправить американца Брендана Баррета в нокаут в первом же раунде.
Таким образом, помимо очередной победы Баходир Жалолов завоевал пояс NABF Junior Heavyweight Title и, несомненно, улучшил свою позицию в рейтинге.
Пять из пяти: Баходир Жалолов нокаутировал очередного соперника — видео >>
Теперь узбекский боксер подключится к сборной и продолжит подготовку к чемпионату Азии, который пройдет с 16 по 27 апреля в Таиланде.