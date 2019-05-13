АФУ отстранила от работы двух судей из-за грубых ошибок и конфликта на поле

Матч "Пахтакора" против команды "Навбахор" закончился потасовкой на поле после неоднозначного судейства.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Экспертная комиссия Ассоциации футбола Узбекистана внимательно изучила судейство в играх 8-го тура Coca-Cola Суперлиги, сообщает пресс-служба ассоциации.

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В частности, рассмотрев работу судейской бригады в матче "Пахтакор" - "Навбахор", было принято решение отстранить из-за допущения грубых ошибок главного судью Закира Кадырова. Дисквалифицирован арбитр будет на три матча Суперлиги. Его ассистент Руслан Самандаров отстранен от работы на неопределенный срок.

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По словам представителей АФУ, из-за допущенных ошибок бригады судей во главе с Закиром Кадыровым между игроками на поле разгорелся конфликт.

Напомним, что недавно бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов был оштрафован на 50 миллионов сумов и дисквалифицирован на 5 лет.