16:24 13 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
АФУ отстранила от работы двух судей из-за грубых ошибок и конфликта на поле

АФУ отстранила от работы двух судей из-за грубых ошибок и конфликта на поле

© Twitter
Спорт
Получить короткую ссылку
29 0 0

Матч "Пахтакора" против команды "Навбахор" закончился потасовкой на поле после неоднозначного судейства.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Экспертная комиссия Ассоциации футбола Узбекистана внимательно изучила судейство в играх 8-го тура Coca-Cola Суперлиги, сообщает пресс-служба ассоциации.

Дали шанс исправиться: в АФУ прокомментировали возвращение Самвела Бабаяна>>>

В частности, рассмотрев работу судейской бригады в матче "Пахтакор" - "Навбахор", было принято решение отстранить из-за допущения грубых ошибок главного судью Закира Кадырова. Дисквалифицирован арбитр будет на три матча Суперлиги. Его ассистент Руслан Самандаров отстранен от работы на неопределенный срок. 

Футбольные мячи
© Sputnik / Александр Вильф
В футбол будут играть по-новому: правила изменятся уже этим летом
По словам представителей АФУ, из-за допущенных ошибок бригады судей во главе с Закиром Кадыровым между игроками на поле разгорелся конфликт.

Напомним, что недавно бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов был оштрафован на 50 миллионов сумов и дисквалифицирован на 5 лет.

Теги:
ФК "Пахтакор", матч, Конфликт, нарушения, судья, Судейство, чемпионат, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
Когда слишком долго ждешь маму из супермаркета - смешное видео с псом
Когда слишком долго ждешь маму из супермаркета - смешное видео с псом
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054