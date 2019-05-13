АФУ отстранила от работы двух судей из-за грубых ошибок и конфликта на поле

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Экспертная комиссия Ассоциации футбола Узбекистана внимательно изучила судейство в играх 8-го тура Coca-Cola Суперлиги, сообщает пресс-служба ассоциации.
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В частности, рассмотрев работу судейской бригады в матче "Пахтакор" - "Навбахор", было принято решение отстранить из-за допущения грубых ошибок главного судью Закира Кадырова. Дисквалифицирован арбитр будет на три матча Суперлиги. Его ассистент Руслан Самандаров отстранен от работы на неопределенный срок.
Напомним, что недавно бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов был оштрафован на 50 миллионов сумов и дисквалифицирован на 5 лет.