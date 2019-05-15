Назначен новый президент Национального олимпийского комитета Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Глава Национального олимпийского комитета Узбекистана покинул свой пост, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новым президентом НОК был назначен Рустам Шоабдурахмонов.

На внеочередном заседании Национального олимпийского комитета Узбекистана главным вопросом было рассмотрение заявления об увольнении Умида Ахмаджанова с поста президента НОК.

Умид Ахмаджанов получил новую должность>>>

В заседании принимали участие премьер-министр Абдулла Арипов, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев и государственный советник президента Узбекистана по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов. Многие из собравшихся выразили недовольство темпами развития спорта в республике. В частности, собравшиеся вспомнили неудачи в водных видах спорта.

На заседании в ходе обсуждений новым президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана был назначен Рустам Шоабдурахмонов.

Чтобы не было стыдно: в НОК обсудили контроль над поведением спортсменов>>>

Рустам Мавзурович Шоабдурахмонов работал хокимом Ташкента с 2001 по 2005 год. 29 июня 2019 года постановлением президента был назначен на должность директора по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, при кабинете министров РУ. Также Шоабдурахмонов возглавлял Федерацию фехтования.

Напомним, что в марте на 38-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) Умида Ахмаджанова избрали вице-президентом Олимпийского совета Азии.

С января 2018 года Умид Ахмаджанов был выбран на должность главы НОК. Умид Ахмаджанов занимает также пост президента Федерации футбола Центральной Азии, в должность он вступил 28 января 2018 года.