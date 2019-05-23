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52-й Чемпионат Азии по Бодибилдингу и Фитнесу 2018

Бодибилдеры из Узбекистана похвастаются мускулами в Нур-Султане

© . Федерация бодибилдинга фитнеса и мас-реслинга Республики Узбекистан
Спорт
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Узбекистанцы будут соревноваться со спортсменами из шести стран.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Спортсмены из Узбекистана приедут на первый чемпионат Азии по бодибилдингу в Нур-Султан, сообщает Sputnik Казахстан.

Соревнования состоятся с 24 по 26 мая. В турнире также будут участвовать силачи из Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. Сейчас в оргкомитет прислали заявки уже свыше 150 человек.

Призовые места будут разыгрываться в шести категориях среди юниоров и взрослых, причем как мужчин, так и женщин.

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Чемпионат организуют по правилам Международной федерации бодибилдинга – IFBB. В финал выйдут шесть лучших спортсменов из каждой категории.

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Теги:
спорт, бодибилдеры, Казахстан, Узбекистан



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