15:29 23 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Гимнасткам из Узбекистана вручили золотые медали за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года

Лучше поздно: гимнасток Узбекистана наградили за честную победу на ЧА-2017

© Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
22230

Девушки получили медали из рук заместителя председателя Федерации гимнастики Узбекистана Руслана Мустаева.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Гимнасткам из Узбекистана вручили золотые медали за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Награждение прошло в Паттайе (Таиланд), где стартовал ЧА–2019.

Гимнастки Узбекистана впервые в истории завоевали "серебро" на Кубке мира >>>

Два года назад золотые медали получили представительницы Казахстана, а узбекская сборная — серебряные. Но выяснилось, что казахстанки использовали допинг, поэтому их результаты были аннулированы. 

"Справедливость восторжествовала, и Анастасии Сердюковой, Сабине Ташкенбаевой, Нуринисо Усмоновой и Аноре Давлатовой были вручены золотые медали", — отметили в НОК.

Они получили награды из рук заместителя председателя Федерации гимнастики Узбекистана Руслана Мустаева.

Гимнасткам из Узбекистана вручили золотые медали за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Золотые медали гимнасток Узбекистана за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года

Кроме того, бронзовую медаль получила Анастасия Сердюкова, которая в тот год заняла четвертое место по итогам выполненного упражнения с мячом. Бывшая обладательница награды лишилась ее из-за допинга.

В Ташкенте не хватило катков: как Алина Кабаева не стала фигуристкой >>>

В этом году Узбекистан представляют следующие спортсменки: одиночницы — Сабина Ташкенбаева, Нуриниссо Усмонова, Екатерина Фетисова, в групповых соревнованиях — Нилуфар Шомуродова, Динара Равшанбекова, Софиябону Касимова, Камола Эрназарова, Ксения Александрова и Севара Сафоева.

Параллельно проходит первенство континента и среди юниоров. Состав юниорской сборной Узбекистана: Ёсмина Рахимова и Тахмина Икромова — одиночные соревнования, Нилуфар Аъзамова, Камила Абдуллаева, Виктория Ким, Мадина Эрназарова и Мумтозабону Исхакзода — групповые.

Теги:
Узбекистан, медали, золотая медаль, Федерация гимнастики Узбекистана, гимнастика, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Толпы фанатов и маленький слоненок: политики познают мир селфи
Страшный сон каждой матери: женщина чудом спасла ребенка – видео
Страшный сон каждой матери: женщина чудом спасла своего сына – видео
Новые имена аэропортов в России
Какие имена присвоили аэропортам России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054