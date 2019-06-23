Лучше поздно: гимнасток Узбекистана наградили за честную победу на ЧА-2017

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Гимнасткам из Узбекистана вручили золотые медали за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Награждение прошло в Паттайе (Таиланд), где стартовал ЧА–2019.

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Два года назад золотые медали получили представительницы Казахстана, а узбекская сборная — серебряные. Но выяснилось, что казахстанки использовали допинг, поэтому их результаты были аннулированы.

"Справедливость восторжествовала, и Анастасии Сердюковой, Сабине Ташкенбаевой, Нуринисо Усмоновой и Аноре Давлатовой были вручены золотые медали", — отметили в НОК.

Они получили награды из рук заместителя председателя Федерации гимнастики Узбекистана Руслана Мустаева.

© Пресс-служба НОК Узбекистана Золотые медали гимнасток Узбекистана за победу в командном первенстве на чемпионате Азии 2017 года

Кроме того, бронзовую медаль получила Анастасия Сердюкова, которая в тот год заняла четвертое место по итогам выполненного упражнения с мячом. Бывшая обладательница награды лишилась ее из-за допинга.

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В этом году Узбекистан представляют следующие спортсменки: одиночницы — Сабина Ташкенбаева, Нуриниссо Усмонова, Екатерина Фетисова, в групповых соревнованиях — Нилуфар Шомуродова, Динара Равшанбекова, Софиябону Касимова, Камола Эрназарова, Ксения Александрова и Севара Сафоева.

Параллельно проходит первенство континента и среди юниоров. Состав юниорской сборной Узбекистана: Ёсмина Рахимова и Тахмина Икромова — одиночные соревнования, Нилуфар Аъзамова, Камила Абдуллаева, Виктория Ким, Мадина Эрназарова и Мумтозабону Исхакзода — групповые.