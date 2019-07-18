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Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего

Паола Плиего проиграла мексиканской саблистке на ЧМ по фехтованию

© НОК Узбекистана
Спорт
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Мексиканка Паола Плиего, получившая гражданство Узбекистана, проиграла своей "бывшей соотечественнице".

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Саблистки Узбекистана не смогли выйти на следующий этап ЧМ по фехтованию в Венгрии, в том числе и Паола Плиего, сообщает Repost.uz.

Фехтовальщицы, представляющие Узбекистан, начали выступления основного тура с 1/64 финала, где Зайнаб Дайибекова проиграла румынке Бианке Паскуне со счетом 10:15.

Мексиканка Паола Плиего, получившая гражданство Узбекистана, проиграла мексиканке Наталии Ботелло, уступив ей на одно очко со счетом 14:15.

Севинч Исмоилова проиграла Ирине Шукле из Турции со счетом — 6:15.

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Еще одна фехтовальщица узбекской сборной, россиянка Яна Обвинцева проиграла француженке Каролин Куэроли со счетом 11:15.

Таким образом, девушки в индивидуальном туре завершили свое участие в мировом чемпионате.

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Напомним,  что впервые в соревнованиях приняла участие спортсменка мексиканского происхождения, выступающая за сборную Узбекистана Паола Плиего.

Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016 году не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Мексика, спорт



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