Борец Артур Таймазов лишен золота ОИ-2012

Как оказалось, в ходе повторного анализа образцов в допинг-пробе, у Таймазова был выявлен переоральный туринабол.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Как сообщает издание, в ходе повторного анализа образцов в допинг-пробе Таймазова был выявлен перероальный туринабол.

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Таймазов тут же отреагировал на это в своем Instagram.

"После дисквалификации 2008 года решение МОК исследовать мои допинг-пробы Олимпиады 2012 года было ожидаемым и не стало для меня сюрпризом. Результат тоже. К сожалению. По поводу очередного решения МОК хочу заявить следующее. Обвинения не признаю. Решение МОК считаю политически мотивированным и необоснованным. Результат внутренних экспертиз МОК не признаю, как не признаю и саму процедуру этой экспертизы, она непрозрачна. Буду обжаловать данные решения", - написал Таймазов, добавив, что МОК следует награждать победителей Олимпиады в Токио через 10 лет после перепроверки допинг-проб спортсменов.

Напомним, что ранее МОК уже лишил Таймазова золота Игр-2008 в Пекине в категории до 120 кг из-за того, что в его допинг-пробе после перепроверки были найдены следы запрещенных препаратов.

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Артур Таймазов - один из самых титулованных борцов в истории данного вида спорта. Олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трехкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010).

Самый титулованный спортсмен Узбекистана, а также самый титулованный спортсмен Центрально-Азиатского региона во всех видах спорта на Олимпийских играх, обладатель двух из девяти золотых олимпийских наград в истории страны.

Также Таймазов депутат Государственной Думы России VII созыва, заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.