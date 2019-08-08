Глава Всемирной федерации таэквондо стал почетным гражданином Ташкента

Чунг Ван Чой оценил чемпионат мира по таэквондо, заметив, что все это благодаря политике Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Президент Всемирной федерации таэквондо Чунг Ван Чой стал почетным гражданином Ташкента: ему вручили национальный узбекский чапан, а также один из символов республики - макет Самаркандской площади Регистан, сообщает Uzreport.

Также его удостоили званиями "Почетный гражданин Ташкента" и "Почетный профессор Национального университета Узбекистана".

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На данный момент Чунг Ван Чой посещает Ташкент в рамках проходящего в столице чемпионата мира по таэквондо.

В ходе визита глава федерации провел встречу с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым, президентом НОК и другими официальными лицами.

"Чемпионат мира по таэквондо среди кадетов проходит на высшем уровне. Во многом это благодаря политике президента Шавката Мирзиёева, который уделяет особое внимание развитию спорта в вашей стране, в том числе и таэквондо в особенности. Я как президент Всемирной федерации таэквондо приложу все усилия к еще большему развитию этого вида спорта в вашей стране. Верю, что вас ожидает успех на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио в следующем году", - озаявил Чунг Ван Чой.

Напомним, соревнования по таэквондо среди кадетов проходят до 10 августа во Дворце спорта Universal, где для спортсменов были построены даже специальные тренировочные места ввиду погодных условий.

Примечательно, что сборная Узбекистана в этом чемпионате участвует полным составом: 20 таэквондистов в своих весовых категориях будут защищать честь республики.

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Их готовили такие опытные тренеры, как Собир Назаралиев, Зайнобиддин Назаралиев и Жасур Байкузиев.

Сегодня, 8 августа, в 19.00 на площади Дружбы народов пройдет большой флэшмоб с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения.