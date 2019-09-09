Хоккей ближе, чем ты думаешь: яркая презентация в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" устроил презентацию в самом центре столицы. Уже совсем скоро команда начнет свое выступление в лиге ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК.

Презентация стартовала с выступления группы поддержки, а затем на главную сцену Бродвея вышел талисман команды.

Ташкентский "Хумо" запустил сайт и обзавелся талисманом >>>

Этот милый дедушка получил имя Хумоюн. Отмечается, что особенно он полюбился юным болельщикам. Все участники мероприятия с радостью фотографировались с новым талисманом команды.

Также гости могли посмотреть оригинальный ролик, который стал изюминкой мероприятия.

Первый матч "Хумо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути пройдет 11 сентября в 19.30 на "Хумо Арене".

Боролись до конца: "Хумо" уступил ХК "Лада" по буллитам >>>

Недавно команда также принимала участие в Кубке Лады. Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.