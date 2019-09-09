18:54 09 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск

Хоккей ближе, чем ты думаешь: яркая презентация в Ташкенте

© Хоккейный клуб "Хумо"
Спорт
Получить короткую ссылку
10410

На Бродвее состоялась красочная презентация столичного хоккейного клуба "Хумо".

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" устроил презентацию в самом центре столицы. Уже совсем скоро команда начнет свое выступление в лиге ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК.

Презентация стартовала с выступления группы поддержки, а затем на главную сцену Бродвея вышел талисман команды.

Ташкентский "Хумо" запустил сайт и обзавелся талисманом >>>

Этот милый дедушка получил имя Хумоюн. Отмечается, что особенно он полюбился юным болельщикам. Все участники мероприятия с радостью фотографировались с новым талисманом команды.

Также гости могли посмотреть оригинальный ролик, который стал изюминкой мероприятия.

Первый матч "Хумо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути пройдет 11 сентября в 19.30 на "Хумо Арене".

Боролись до конца: "Хумо" уступил ХК "Лада" по буллитам >>>

Недавно команда также принимала участие в Кубке Лады. Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.

Теги:
клуб, Спортсмен, спорт, Федерация хоккея Узбекистана, хоккей



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье
Нурмагомедов "задушил" Пуарье - лучшие фото поединка
Рекорд по хайлайну в Москве
Головокружительный рекорд: хайланеры прошли между башнями Москва-Сити
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054