Хоккей ближе, чем ты думаешь: яркая презентация в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" устроил презентацию в самом центре столицы. Уже совсем скоро команда начнет свое выступление в лиге ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК.
Презентация стартовала с выступления группы поддержки, а затем на главную сцену Бродвея вышел талисман команды.
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Этот милый дедушка получил имя Хумоюн. Отмечается, что особенно он полюбился юным болельщикам. Все участники мероприятия с радостью фотографировались с новым талисманом команды.
Также гости могли посмотреть оригинальный ролик, который стал изюминкой мероприятия.
Первый матч "Хумо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути пройдет 11 сентября в 19.30 на "Хумо Арене".
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Недавно команда также принимала участие в Кубке Лады. Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.