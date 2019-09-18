Узбекистанки поборются за олимпийские путевки на ЧМ в Нур-Султане

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Девушки-борцы из Узбекистана Нигора Бакирова и Шахрибону Эллиева 18 сентября поборются за олимпийские путевки на чемпионате мира в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе НОК республики.
Также в соревнованиях примет участие узбекистанка Гулнора Ташпулатова, ей предстоит побороться с россиянкой Любовью Овчаровой.
Сегодня на соревнованиях будут разыграны первые четыре комплекта наград.
Напомним, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.