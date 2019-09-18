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В городе Нур-Султан Казахстана в рамках чемпионата мира сегодня пройдут соревнования по женской борьбе

Узбекистанки поборются за олимпийские путевки на ЧМ в Нур-Султане

© НОК Узбекистана
Спорт
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В пятый день чемпионата мира по спортивной борьбе в Нур-Султане на ковер выйдут женщины. Две узбекистанки выступят в олимпийских весовых категориях.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Девушки-борцы из Узбекистана Нигора Бакирова и Шахрибону Эллиева 18 сентября поборются за олимпийские путевки на чемпионате мира в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе НОК республики.

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Бакирова выступит в весовой категории до 57 килограммов, ее соперницей станет бразильянка Жулия Оливейра. Эллиева (категория до 76 килограммов) выйдет на ковер с представительницей Литвы Камиле Гаусатие.

Также в соревнованиях примет участие узбекистанка Гулнора Ташпулатова, ей предстоит побороться с россиянкой Любовью Овчаровой.

Сегодня на соревнованиях будут разыграны первые четыре комплекта наград.

Напомним, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги:
олимпиада, Нур-Султан, Казахстан, Узбекистан, узбекистанка, борьба, Женская борьба, спорт



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