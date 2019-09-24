Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Российские спортсмены могут быть дисквалифицированы и отстранены от главных международных соревнований.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за новых проблем с допинговым контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Newsweek.

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Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Такое решение было принято на основании доклада комитета, в котором содержатся сведения о несоответствии данных, предоставленных московской антидопинговой лабораторей.

В связи с этим российские спортсмены могут быть дисквалифицированы и отстранены от главных международных соревнований, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года.

У российской стороны есть три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Рассмотрение этих объяснений стороны экспертами WADA пройдет 23 октября.

Ответ российской стороны

В свою очередь директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников рассказал, что со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет претензий к Российскому футбольному союзу.

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"Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений", - сказал Мельников.