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Слово узбекистанец насторожит самых сильных соперников - Мирзиёев

Слово "узбекистанец" насторожит самых сильных соперников - Мирзиёев

© Пресс-служба президента Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (27)
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Президент Шавкат Мирзиёев искренне поздравил спортсменов, их тренеров и наставников, весь наш народ с исторической победой национальной сборной по боксу.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Состоялась церемония вручения высоких наград спортсменам и тренерам Узбекистана, которые добились высоких результатов на состоявшемся в Екатеринбурге чемпионате мира по боксу.

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На этом турнире с участием сильнейших спортсменов более чем из 80 стран сборная республики в бескомпромиссной борьбе завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Превзойдя атлетов таких боксерских держав, как США, Куба, Россия, Казахстан, Англия, Индия, узбекистанцы заняли первое общекомандное место. А капитан сборной Баходир Жалолов признан лучшим боксером чемпионата.

Президент Шавкат Мирзиёев искренне поздравил спортсменов, их тренеров и наставников, весь наш народ с исторической победой национальной сборной по боксу.

"В те дни весь наш народ – от мала до велика – желал вам удачи и с огромным волнением и интересом наблюдал за происходившим на екатеринбургской арене. Наша страна по праву гордится вами, своей отважной и патриотичной молодежью, оправдавшей это высокое доверие," – отметил глава государства.

Слева направо: Камшыбек Конкабаев (Казахстан) и Баходир Джалолов (Узбекистан) в финале по боксу в весовой категории свыше 91 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
© Sputnik / Александр Кряжев
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"Теперь все вынуждены признать и уважать силу боксеров нашей страны, узбекскую школу бокса. Отныне слова "Узбекистан", "узбекистанец" способны насторожить даже самых сильных соперников," – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент торжественно вручил высокие награды Родины боксерам и их наставникам.

"Все наши усилия нацелены на то, чтобы народ был доволен, молодежь гармонично развивалась. Ваш триумф – еще одно доказательство того, что если в каждой сфере будет справедливость, если таланты из даже самых отдаленных сел смогут реализовать себя, то результат обязательно даст о себе знать. Это сигнал всей нашей молодежи: ставьте высокие цели, работайте над собой, достигайте высоких успехов," – сказал Шавкат Мирзиёев. 

Боксеры, их родители и наставники поблагодарили главу государства за высокое внимание, уделяемое развитию спорта, стимулированию спортсменов и тренеров.

 

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (27)
Теги:
победа, Узбекистан, чемпионат мира по боксу, спорт



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