Хоккеист Жавохир Расулов: болельщиков "Хумо" скоро услышит весь Ташкент

Пока единственный узбекский игрок в хоккейном клубе "Хумо" Жавохир Расулов в интервью Sputnik рассказал, как солнечный Узбекистан вновь привыкает к хоккею.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik, Сергей Куликов. Хоккей возвращается в Узбекистан после 30- летнего перерыва. Ташкентский клуб "Хумо" уже успел сыграть в ВХЛ — Кубке Шелкового пути и принять участие в нескольких предсезонных турнирах.

В составе команды пока играют преимущественно легионеры, подавляющее большинство - из России. Однако у "Хумо" уже появились свои национальные герои. С одним из них - Жавохиром Расуловым - побеседовал корреспондент Sputnik Узбекистан.

— Ташкентский "Хумо" уже сыграл семь туров в ВХЛ. В скольких матчах удалось принять участие? Какие у вас впечатления от турнира и команды в целом?

— Из всех прошедших игр мне приходилось "одеваться" (то есть быть включенным в стартовый состав) только в трех. А на лед я вышел уже в концовке первой игры с "Рязанью", когда счет был 5:0. Конечно, турнир очень приличный, это же вторая лига в России после КХЛ. И команда собралась хорошая - боевой состав с опытными игроками и с перспективной молодёжью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Javohir Rasulov (@rasul66_) 19 Авг 2019 в 6:18 PDT

— Как узбекистанцы отнеслись к участию команды в ВХЛ? Чувствуется ли у столичного населения интерес к игре? Ощущаете ли вы поддержку трибун и болельщиков в домашних и гостевых матчах?

— Поначалу местные жители отнеслись к инициативе скорее с удивлением. Все-таки примерно на 30 лет Узбекистан забыл о таком виде спорта. Едешь в такси, говоришь, что хоккей есть на "Хумо Арене", очень сильно удивляются. Интерес в Ташкенте определенно чувствуется, но мы только в начале пути.

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— А на домашней арене собирается много зрителей? Есть ли активные болельщики с символикой клуба или просто с национальными флагами?

— Еще бы! Огромное спасибо болельщикам за то, что приходят и поддерживают. После того как фанатский сектор подняли выше, они стали заметнее. Поддержка на уровне, а болельщики скоро подучат кричалки и будет их слышно на весь город. Я часто замечал людей с флагами и атрибутикой клуба.

— Чего на ваш взгляд не хватило команде в гостевых играх? За счет чего есть возможность прибавить?

— Я считаю, что нам не доставало собранности, командный игры, хладнокровия в реализации моментов. Часто допускали нелепые ошибки, и это привело к серии поражений.

Фото предоставлено Жавохиром Расуловым Хоккеист Жавохир Расулов

— Вы учились в Самаре, многие аспекты игры познали там. Как намерены передавать этот опыт и мастерство местным узбекским хоккеистам, чтобы они в будущем составили основу клуба, а затем и сборной?

— Да, детскую школу я прошел именно в Самаре. Но, признаться, выдающегося мастерства ещё не приобрел. Наоборот, нужно, чтобы мне кто-то передал этот опыт. А для узбекских молодых хоккеистов просто надо пригласить хороших тренеров. Все получится за счёт желания, усердной работы игроков и тренерского штаба.

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— У вас впереди две выездных игры в составе "Хумо-2" в рамках Открытого чемпионата Казахстана. С чем связано ваше выступление за вторую команду на этом этапе? Или эта такая практика для обмена опытом с более молодыми хоккеистами?

— Да, я уже сыграл две игры с "Темиртау", а впереди ещё четыре матча. Я здесь для того, чтобы набраться игровой практики, ведь я пропустил два сезона. Это хороший опыт для меня. В этом чемпионате не так много молодых игроков, а играют по большей части хоккейные ветераны, у которых я рад учиться.

Фото предоставлено Жавохиром Расуловым Хоккеист Жавохир Расулов

— Расскажите об атмосфере в команде: насколько хоккеисты из России обжились в Узбекистане? были ли сложности в общении или все чувствуют себя как дома?

— Атмосфера в команде хорошая. Мои одноклубники поначалу долго привыкали к жаре. У многих были проблемы с Интернетом. Кто-то сперва не мог связаться с родными. Сейчас, думаю, уже все обжились неплохо. Конечно, я каждому пытался помочь, чем мог.

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Напомним, что впереди у "Хумо" большой полноценный чемпионат с участием трех десятков команд Высшей хоккейной лиги, а фарм-клуб "Хумо-2" подготовит молодых игроков на смену ветеранам, выступая в Открытом чемпионате Казахстана.

Скоро в Ташкент приедут российские команды из Ханты-Мансийска, Ангарска и Красноярска. Ближайший поединок предстоит 3 октября против тюменского "Рубина", а затем еще три матча — 5, 7 и 9 октября.

У "Хумо" большие планы. В случае успешного выступления в ВХЛ узбекистанцы всерьез подумывают о переходе в КХЛ, а из состава "Хумо" и "Хумо-2" в будущем может быть сформирована национальная хоккейная сборная страны.