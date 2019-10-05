Мирзаева: моя задача на ЧМ по боксу - быть минимум в тройке

В своем первом поединке весовой категории до 57 килограммов победила соперницу из Белоруссии Галину Бруевич и прошла в 1/8 финала.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Узбекистанка Едгорой Мирзаева заявила, что ее основная цель на чемпионате мира по боксу - стать чемпионкой или призером турнира в Улан-Удэ, передает РИА Новости.

В своем первом поединке весовой категории до 57 килограммов победила соперницу из Белоруссии Галину Бруевич и прошла в 1/8 финала.

Соревнования проходят 3-13 октября, спортсменки оспаривают 10 комплектов медалей.

"Спасибо за поздравления с победой, сейчас у меня очень хорошие ощущения, - сказала Мирзаева. - Я довольна тем, как провела свой первый бой на турнире. Моя задача на третьем для меня чемпионате мира - стать чемпионкой или призером соревнований".

"Конечно, без волнения не обошлось. В начале боя у нас шел обмен ударами, но я не теряла голову. И после завершения поединка я была уверена в своей победе", - добавила спортсменка.

Соревнования проходят 3-13 октября, спортсменки оспаривают 10 комплектов медалей.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит 3-13 октября. Всего разыгрываются 10 комплектов наград, Узбекистан представлен в девяти. По итогам второго дня соревнований в 1/8 пробились уже четыре спортсменки.