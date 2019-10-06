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Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка

Исроил Мадримов одержал победу техническим нокаутом

© НОК Узбекистана
Спорт
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Бой завершился раньше срока, так как во время пятого раунда Алехандро Баррера много раз получил сильные удары от Мадримова. Правильно оценив ситуацию, рефери остановил поединок.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Профессиональный боксер узбекистанец Исроил Мадримов продолжает серию побед. Немного ранее в Нью-Йорке (США) он провёл свой четвёртый бой против представителя Мексики, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

© Фото: НОК Узбекистана
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А накануне ночью 10-раундный поединок, который мы также анонсировали,  завершился раньше срока, так как во время пятого раунда Алехандро Баррера много раз получил сильные удары от Мадримова. Правильно оценив ситуацию, рефери остановил схватку.

Таким образом, этот поединок, как и предыдущие, узбекский боксёр завершил успешно и защитил свой пояс чемпиона WBA InterContinental.

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Триумфатор Азиатских игр и действующий чемпион Азии Исроил Мадримов весной провел бой с вьетнамцем Трунг Ву. Тогда без сложностей справившись с соперником Мадримов завоевал путевку в следующий этап.

 

Теги:
победа, боксер, спорт



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