В Бухаре завершился первый круг турнира по теннису среди мужчин

В первом круге индивидуальных состязаний основного тура узбекистанец Шаробиддин Абзалов обыграл другого узбекского теннисиста Олимжона Набиева со счетом 6:2, 6:1.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. На кортах спортивного комплекса "Дилкушо" в Бухаре завершились состязания первого круга турнира "Фьючерс" по теннису среди мужчин, сообщает УзА.

В этом соревновании, организованном Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан, Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией тенниса и Федерацией тенниса страны, помимо представителей Узбекистана, приняли участие теннисисты из России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Украины, Индии.

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В первом круге индивидуальных состязаний основного тура узбекистанец Шаробиддин Абзалов обыграл другого узбекского теннисиста Олимжона Набиева со счетом 6:2, 6:1; Марк Трякшин одержал победу над россиянином Максимом Крапивиным со счетом 7:5, 6:3.

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Также на этом этапе Саидуло Саидкаримов и Иброхимжон Уринов получили путевки во второй круг.

В парных состязаниях Санжар Файзиев вместе с напарником из Казахстана Тимуром Хабибулиным обыграли Мартина Борисюка и Александра Лионенко из Беларуси со счетом 6:1, 6:4 и получили путевку в четвертьфинал.

На этом этапе соперников также одолели пары Азиз Дадабоев и Иброхимжон Уринов, Григорий Коробейников и Олимжон Набиев.