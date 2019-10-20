Узбекский боксер Абдукахоров победил экс-чемпиона мира

Спортсмен сохранил свою позицию обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым в настоящее время владеет американец Эррол Спенс.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекский профессиональный боксер Кудратилло Абдукахоров одержал в Филадельфии победу над американцем Луисом Коллацо — бывшим чемпионом мира, сообщается на портале Boxingscene.com.

Бой был остановлен на десятом раунде: спортсмены столкнулись головами, из-за чего Коллацо получил очень сильное рассечение. Победителя, согласно правилам, определили на основании судейских записок.

Позднее выяснилось, что американец повредил бицепс еще в пятом раунде и с того момента не мог полноценно пользоваться левой рукой.

MIKEY WILLIAMS / TOP RANK Боксер Кудратилло Абдукахоров победил американца Луиса Коллацо

Кудратилло Абдукахоров сохранил свою позицию обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым в настоящее время владеет непобежденный Эррол Спенс. Американец пока оправляется после тяжелого ДТП.

Между тем, у взрослых узбекских боксеров подрастает достойная смена. На прошедшем в ОАЭ юниорском чемпионате Азии представители и представительницы республики завоевали восемь золотых, три серебряные и девять бронзовых наград, став безоговорочными победителями турнира в общекомандном зачете. На родине медалистам устроили шикарную встречу.