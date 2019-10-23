Узбекская велогонщица: планирую завоевать еще одну лицензию на ОИ-2020

Забелинская планирует добрать необходимые лицензионные очки в ходе выступления на этапах Кубка мира, которые будут проходить в Новой Зеландии, Беларуси, Великобритании и Канаде.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Спортсменка Ольга Забелинская, выступающая под флагом Узбекистана, заявила в среду, что планирует завоевать еще одну лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает НОК Узбекистана.

"В ходе подготовки к Токио-2020 я намерена завоевать лицензию в направлении трека, так как начинается сезон трека", - говорит Забелинская.

Также она сообщила, что планирует добрать необходимые лицензионные очки в ходе выступления на этапах Кубка мира, которые будут проходить в Новой Зеландии, Беларуси, Великобритании и Канаде.

"Как видите, они друг от друга далеко расположены. Учитывая адаптацию и физическую нагрузку, все вопросы будем обсуждать с Федерацией (велоспорта Узбекистана. - Прим. ред.). Все будет известно в следующем году", - добавила велогонщица.

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Напомним, Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии по велотреку в Южной Корее 20 октября.

А в начале сентября спортсменка завоевала золотую медаль в дисциплине омниум на соревнованиях по треку Europakriterium der Bahnfahrer в Берлине.