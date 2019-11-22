Нурмагомедов: такой вкусной еды как в Узбекистане нигде не пробовал

Спортсмен отметил, что в Узбекистане очень большой выбор блюд и все они готовятся на высшем уровне лучшими поварами.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Чемпион UFC в суперлегком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, днем ранее боец прибыл в Узбекистан, где 23 ноября пройдет турнир, на котором выступит его брат Умар.

Нурмагомедов заявил, что такой вкусной еды как в Узбекистане он нигде в мире не пробовал. На шутливый вопрос репортера о гостеприимстве узбекского народа от ответил:

"Мне нужно вес сгонять, поэтому ничего смешного в вопросе я не вижу. В любом случае, до этого еще время есть. Я тренируюсь раз в день минимум, вчера вот два раза потренировался," - сказал Нурмагомедов.

Спортсмен добавил к этому, что много где бывал, но такой вкусной еды как в Узбекистане он нигде не пробовал.

Он отметил, что в Узбекистане очень большой выбор блюд и все они готовятся на высшем уровне.

"Пока мы гости просто не будем об этом (о лишних килограммах - ред.) думать, будем наслаждаться", - пошутил Хабиб.

О том, где именно пройдет поединок спортсмен сказал, что "Хумо Арена" вполне подходит для проведения UFC. К примеру, в Москве провели подобный турнир состоялся на арене ЦСКА, которая вмещает 11 тысыч зрителей.

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Для справки: "Хумо" арена вмещает более 12 тысяч зрителей. Она предназначена для проведения, в том числе, крупных спортивных мероприятий.

"У меня контракт с UFC. И если они захотят провести мой бой там, я буду очень рад. Если в будущем федерация ММА Узбекистан договорится с UFC, то я с большим удовольствием провел бы свой поединок", - отметил Хабиб на пресс-конференции