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Замечательный уикенд: Рой Джонс поделился впечатлениями об Узбекистане

Замечательный уикенд: Рой Джонс поделился впечатлениями об Узбекистане

Instagram
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Напомним, столица республики в субботу впервые приняла международный турнир по смешанным единоборствам.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший в восторге от поездки в Узбекистан, сообщил он в своем Instagram. 

Также спортсмен упомянул о приятной встрече с Хабибом Нурмагомедовым.

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Had an awesome weekend in Uzbekistan at the mma event with former, current and future greats of the sport. So great to see Khabib and his father. God is awesome! @khabib_nurmagomedov

Публикация от Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial)

"Я провел замечательный уикенд на мероприятии ММА в Узбекистане с бывшими, действующими и будущими звездами спорта. Было здорово увидеться с Хабибом и его отцом", - написал он в соцсети.

Напомним, столица Узбекистана впервые приняла международный турнир по смешанным единоборствам.

На домашнем ринге за честь страны сражались семь узбекистанцев. Украшением вечера стал бой россиянина Умара Нурмагомедова с аргентинцем Брайаном Гонаслесом.

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Турнир прошел в спортивном комплексе Humo Arena при полном аншлаге. Открывали вечер, помимо почетного гостя Хабиба Нурмагомедова, вице-премьер Азиз Абдухакимов, председатель Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахмонов и руководитель созданной недавно Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров.

Турнир по смешанным единоборствам в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Приятным сюрпризом для участников и зрителей спортивного праздника стало выступление прославленного боксера Роя Джонса, который исполнил рэп под рев восторженной публики.

Всего в субботний вечер состоялось 12 поединков, в семи из которых приняли участие представители Узбекистана. Для дебюта очень даже внушительно - пять побед, причем только одна по очкам, остальные - досрочно. Успех праздновали Музаффар Раджабов, Нурсултан Рузибаев, Авлийхон Хамидов, Джахонгир Жумаев и Ахлиддин Мирзадавлатов. Двое представителей республики потерпели поражение: белорус Сергей Алексеевич оказался сильнее Амина Эргашева, а спортсмен из Суринама Клайд Брунсвик поборол Джамшида Рахмоналиева.

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Также в числе триумфаторов вечера россияне Шамиль Завуров, Сайгид Изагахмаев, Маккашрип Зайнуков, Марат Магомедов и брат Хабиба Нурмагомедова Умар, защитивший свой титул в первом же раунде.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Хабиб Нурмагомедов, спорт



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