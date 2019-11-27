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Равшан Ирматов оценил судейство финального матча ЧМ-2018

Знаменитый узбекский арбитр Равшан Ирматов завершил карьеру

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Он заявил, что вся его карьера оставила только яркие воспоминания и надеется на то, что его молодые коллеги с достоинством примут эстафету.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру, сообщает Telegram-канал "Футболиум".

На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

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"Для меня было большой честью работать в течение семнадцати сезонов, судить пять финальных матчей Лиги чемпионов Азии. Все это оставило яркие воспоминания в моей памяти", - сказал Ирматов.

Знаменитый узбекский арбитр Равшан Ирматов завершил карьеру
Xabar
Знаменитый узбекский арбитр Равшан Ирматов завершил карьеру

Также мужчина заявил, что гордится тем, что являлся членом футбольной семьи столько времени.

"Настал срок передать эстафету моим молодым коллегам. Не сомневаюсь, что они ставят перед собой самые высокие цели и будут стремиться только вперед", - заключил он.

Напомним, Равшан Ирматов является абсолютным рекордсменом по количеству матчей в финальных стадиях чемпионатов мира: на ЧМ-2010 в ЮАР он судил пять игр, четыре - в рамках ЧМ-2014, а две - в матчах ЧМ-2018 в России.

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В июне он занял должность вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.

Теги:
судья, Узбекистан, Узбекистан, спорт, Равшан Ирматов



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