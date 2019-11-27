Знаменитый узбекский арбитр Равшан Ирматов завершил карьеру

Он заявил, что вся его карьера оставила только яркие воспоминания и надеется на то, что его молодые коллеги с достоинством примут эстафету.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру, сообщает Telegram-канал "Футболиум".

На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

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"Для меня было большой честью работать в течение семнадцати сезонов, судить пять финальных матчей Лиги чемпионов Азии. Все это оставило яркие воспоминания в моей памяти", - сказал Ирматов.

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Также мужчина заявил, что гордится тем, что являлся членом футбольной семьи столько времени.

"Настал срок передать эстафету моим молодым коллегам. Не сомневаюсь, что они ставят перед собой самые высокие цели и будут стремиться только вперед", - заключил он.

Напомним, Равшан Ирматов является абсолютным рекордсменом по количеству матчей в финальных стадиях чемпионатов мира: на ЧМ-2010 в ЮАР он судил пять игр, четыре - в рамках ЧМ-2014, а две - в матчах ЧМ-2018 в России.

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В июне он занял должность вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.