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Бахринисо Бабаева

Бахринисо Бабаева стала победительницей международного турнира по каратэ

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Премьер-лига по каратэ WKF - самая известная серия в мире каратэ, в этапах которой могут принять участие только сильнейшие спортсмены.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Спортсменка Национальной федерации каратэ Узбекистана Бахринисо Бабаева завоевала золотую медаль на заключительном этапе Премьер-лиги по каратэ WKF в Мадриде, сообщает "Жахон".

В столице Испании проходил заключительный этап Премьер-лиги по каратэ WKF 2019 года. Данный турнир являлся рейтинговым соревнованием к предстоящим Олимпийским играм 2020 года в Японии. В турнире участвовало более 700 спортсменов из 89 стран.

Национальную сборную Узбекистана представляли шесть каратистов.

"Бахринисо Бабаева в весовой категории до 50 килограммов завоевала золотую медаль и набрала дополнительные рейтинговые очки на право участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении.

Узбекистанка обыграла бразильянку Паулу Джессика, француженку Александру Речиа (чемпионка мира 2016 года и лучшая спортсменка мира 2017-го), японку Мияхара Михо (действующая чемпионка мира), египтянку Сайед Радва (чемпионка Африки) и россиянку Татьяну Рыбальченко.

В финальном поединке она одолела турчанку Серап Озчелик, которая является действующей чемпионкой Европы и лучшей спортсменкой мира 2019 года.

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Известно, что это было главное мероприятие перед Олимпийскими играми в Токио-2020. И именно на этом турнире можно заработать наибольшее количество рейтинговых очков WKF.

Теги:
каратэ, карате, Олимпиада-2020, олимпиада, победа, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан, Спортсмен, спорт



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