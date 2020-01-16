На следующий год в "Хумо Арена" соберутся звезды мирового дзюдо, которые будут бороться за звание чемпиона мира.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Узбекистан примет чемпионат мира 2021 по дзюдо сред взрослых, сообщает НОК.

На днях в Ташкенте состоялись переговоры с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером. Целью визита стало подписание соглашения о проведении в 2021 году в Узбекистане чемпионата мира по дзюдо, а также ежегодного конгресса Международной федерации дзюдо.

НОК В 2021 году в Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо

"Соглашением предусмотрено проведение чемпионата в столичном комплексе "Хумо Арена". На следующий год здесь соберутся звезды мирового дзюдо, которые будут бороться за звание чемпиона мира", - говорится в сообщении.

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Также было достигнуто соглашение о реализации программы Международной федерации дзюдо "Дзюдо в школах", согласной которой в средних школах страны будет открыто более 40 спортивных секций, спонсируемых IJF.

"Я очень благодарен за теплую встречу. Узбекистан страна, в котором развиты боевые виды спорта. Боевой дух и патриотизм узбекских спортсменов всегда был примером подражания. Я был на Олимпиаде 1996 года, в нем впервые в истории Узбекистана дзюдоист Армен Богдасаров завоевал серебряную медаль Олимпийских игр. С тех пор я очень интересовался и открыл Узбекистан как страну, больших возможностей. Особо похвально, то что все отрасли развиваются в одном темпе", - сказал Мариус Визер.

Документ подписали министр физической культуры и спорта республики Узбекистан Дилмурод Набиев, министр народного образования Шерзод Шерматов, председатель Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов и президент IJF Мариус Визер.