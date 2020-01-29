Ташкентский "Хумо" может войти в состав КХЛ

Хоккейный клуб "Хумо" был основан в конце 2018 года, а в мае 2019-го его приняли в ВХЛ. В нынешнем сезоне ВХЛ "Хумо" идет на седьмом месте в Конференции 1.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ташкентский "Хумо", выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в сезоне-2021/22, возможно, будет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил вице-президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Баходыр Гафуров.

"Для нас войти в КХЛ не самоцель. Мы понимаем, что КХЛ — это топ-уровень. Высший уровень хоккейных лиг на евразийском пространстве. Она накладывает ряд обязательств на команду, и тут мы должны сопоставить баланс того, насколько нам это необходимо на данном этапе развития и насколько нахождение в КХЛ либо в ВХЛ помогает нам решать наши текущие задачи", — сказал Гафуров. Его цитирует пресс-служба клуба.

"Мы понимаем, что в этом и в следующем сезоне участие в чемпионате ВХЛ для нас является оптимальным решением. С точки зрения финансовых затрат, с точки зрения результата, который мы получаем от этого. Но вполне вероятно, что в сезоне-2021/22 мы будем уже играть в КХЛ", — отметил Гафуров.

Клуб "Хумо" был основан в конце 2018 года, а в мае 2019-го его приняли в ВХЛ. В нынешнем сезоне ВХЛ "Хумо" идет на седьмом месте в Конференции 1.