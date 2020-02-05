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Фигурное катание. V этап Гран-при. Церемония награждения

В Узбекистане построят ледовые площадки

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200205/13394062/V-Uzbekistane-postroyat-ledovye-ploschadki.html

Также с 2020/2021 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта откроют кафедру зимних видов спорта.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Узбекистане построят крытые площадки с ледовым покрытием, информирует Norma.uz.

"Покрытие будет из легких конструкций, соответствующих международным стандартам, на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Зарубежным специалистам и тренерам по зимним видам спорта для привлечения к работе будет выделяться служебное жилье.

Также с 2020/2021 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта откроют кафедру зимних видов спорта.

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Кроме этого, Ассоциация зимних видов спорта, Федерация хоккея Узбекистана, их территориальные подразделения, профессиональные клубы и негосударственные детские спортивные школы по зимним видам спорта до 1 января 2023 года освобождаются от таможенных пошлин и уплачивают налог на имущество и социальный налог на доходы привлекаемых зарубежных спортсменов и специалистов с уменьшением ставок на 50%.

Теги:
Спортсмен, лед, Узбекистан, Узбекистан, спорт



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