В Узбекистане построят ледовые площадки

Также с 2020/2021 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта откроют кафедру зимних видов спорта.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Узбекистане построят крытые площадки с ледовым покрытием, информирует Norma.uz.

"Покрытие будет из легких конструкций, соответствующих международным стандартам, на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Зарубежным специалистам и тренерам по зимним видам спорта для привлечения к работе будет выделяться служебное жилье.

Также с 2020/2021 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта откроют кафедру зимних видов спорта.

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Кроме этого, Ассоциация зимних видов спорта, Федерация хоккея Узбекистана, их территориальные подразделения, профессиональные клубы и негосударственные детские спортивные школы по зимним видам спорта до 1 января 2023 года освобождаются от таможенных пошлин и уплачивают налог на имущество и социальный налог на доходы привлекаемых зарубежных спортсменов и специалистов с уменьшением ставок на 50%.