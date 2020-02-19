Поймать птицу счастья за хвост: ХК "Хумо" покоряет российский хоккей

Качественная подготовка дала свои первые плоды еще в конце лета прошлого года. Хоккеисты "Хумо" стали бронзовыми призерами Международного турнира в Нижнем Новгороде.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо", названный в честь мифической птицы, которая в Узбекистане считается птицей счастья, по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги завоевал в дебютном для себя сезоне право выступить в плей-офф и побороться за главный трофей. Соперником по первому раунду игры на выбывание станет фарм-клуб "Торос" из Нефтекамска.

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Несмотря на изначально невысокий интерес жителей Узбекистана к "игре настоящих мужчин", хоккейный клуб из Ташкента буквально за один сезон доказал, что если к делу подходить с умом и душой, успех и результат не заставят себя долго ждать.

Узбекский клуб из Высшей хоккейной лиги по итогам регулярного сезона по праву завоевал свое место в плей-офф турнира. По итогам проведенных 53 матчей "Хумо" выиграл 27 встреч и уступил в 26, набрав 61 очко. На данный момент клуб из Ташкента занимает 15-ю строчку в турнирной таблице и седьмое место в своей конфедерации. Новички уже обеспечили себе место в плей-офф — игры стартуют 22 февраля.

И если сейчас у любителей хоккея в республике не возникает вопросов, за счет чего после 30-летнего перерыва ташкентский клуб показывает не только достойную игру, то еще год назад о перспективах развития хоккея в стране рассуждать было преждевременно. Но ход истории наглядно показал, как можно и нужно относиться к любимому делу.

В конце мая 2019 года на совещании руководителей клубов Высшей хоккейной лиги "Хумо" представлен в качестве нового участника турнира, а также было объявлено о том, что главным тренером команды стал россиянин Евгений Попихин, который в годы руководства молодежной сборной РФ завоевал вместе со своими подопечными серебряные медали мирового первенства.

Повышенное внимание к развитию хоккея нельзя было не заметить. Даже сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв лично контролировал ход строительства ледового дворца, где в дальнейшем суждено было выступать хоккейному клубу из Ташкента.

Качественная подготовка дала свои первые плоды еще в конце лета прошлого года. Хоккеисты "Хумо" стали бронзовыми призерами Международного турнира в Нижнем Новгороде.

Руководство клуба решило не отставать от своих игроков и планомерно работало над большей узнаваемостью клуба как среди местных болельщиков, так и в России. В сентябре, за несколько дней до старта регулярного сезона в ВХЛ, был презентован талисман команды, а также запущен сайт ХК. Новым талисманом команды стал мудрый старец. В клубе посчитали, что этот милый старичок должен стать не только символом ХК "Хумо", но и всего Узбекистана.

Еще перед стартом сезона руководитель пресс-службы "Хумо" Александр Малышев, рассуждая о будущем команды, планировал увидеть своих ребят в плей-офф ВХЛ в первом же сезоне. Так, собственно, и получилось.

"Перед стартом сезона таких сомнений не было. Я вживую работал на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде с участием клубов КХЛ. Мы там одержали две уверенные победы над командами, которые априори выше классом. Тогда я для себя определил, что эта команда может выйти в полуфинал Кубка Петрова", — заявил в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан Малышев перед стартом плей-офф.

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Слова не расходились с делом у хоккеистов из Ташкента. В первом же матче "Хумо" громит "Рязань" со счетом 5:0, а жители Узбекистана с удивлением начинают узнавать о том, что на хоккейной арене вновь проходят матчи.

После первых 8 игр главный тренер команды Попихин в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан отдельно отмечал настрой своих подопечных.

"По отдаче у меня никаких вопросов нет: ребята лупятся и под шайбу бросаются, и делают все, чтобы победить. Могу сказать, что команда на ходу и все стараются в каждой игре," - заявлял российский специалист.

За первыми успехами последовал и первый интерес у игроков из КХЛ. Так, в октябре узбекский клуб пополнился обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо" Михаилом Анисиным. Хоккеист, который до этого провел 382 матча в сильнейшей лиге Евразии (КХЛ), сделал выбор в пользу амбициозного новичка ВХЛ.

Некоторые могут подумать, что после такого бодрого старта возникает риск появления у игроков чувства непобедимости, но узбекские спортсмены с честью выдержали и это испытание.

"После стартовых побед появилась некоторая эйфория, которая, впрочем, быстро ушла после последовавших неудач. В дальнейшем игроки прочувствовали на себе всю гамму эмоций. Но к середине декабря коллектив команды, на мой взгляд, завершил этап становления. Дальше всё шло только вверх. Именно тогда ко мне пришла уверенность, что в плей-офф обязательно выйдем", - размышляет об атмосфере в команде Малышев.

Новый, 2020-й, год начался с громких заявлений руководства Федерации хоккея Узбекистана. Вице-президент Баходыр Гафуров заявил, что "Хумо" в ближайшем будущем может войти в состав КХЛ. Заявление, по своей сути, громкое и амбициозное. Удастся ли претворить данную идею в жизнь, покажет время.

А пока хоккеисты "Хумо" досрочно обеспечили себе место в плей-офф и завершили сезон гостевой победой над все той же "Рязанью", которую они обыграли в своем дебютном матче в КХЛ.

Собеседник Sputnik Александр Малышев уверяет, что ни с физической готовностью команды к плей-офф, ни с материальным обеспечением дальнейших перелетов ХК "Хумо" проблем не возникнет.

"Команда готова физически, тут надо благодарить тренерский штаб и отдельно тренера по физподготовке. Клуб, хотя это наш стартовый сезон, не собирается останавливаться на выполненной задаче на сезон. У нас надежные партнеры, так что с финансами проблем не ожидается," - отметил Малышев.

Теперь бравым ребятам из Ташкента предстоит борьба в решающей стадии турнира – Кубка Петрова. За трофей будут бороться по восемь команд из каждой конференции, а сами матчи пройдут в четыре этапа: 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.