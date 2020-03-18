Игры плей-офф ВХЛ приостановлены из-за коронавируса - "Хумо" остается в РФ

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В связи со сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами-участниками соревнований решили временно прекратить розыгрыш Кубка Петрова, сообщает пресс-служба ХК "Хумо".
Игры ВХЛ приостановлены с 18 до 24 марта 2020 года. О датах возобновления первенства будет сообщено дополнительно. Сроки будут зависеть от ситуации с распространением инфекции.
Аналогичное решение было принято и футбольными федерациями большинства стран. а чемпионат Европы и вовсе перенесли на конец текущего гда.
В 1/4 финала Кубка Петрова ташкентская команда играет серию с московской "Звездой". После четырех поединков подопечные Евгения Попихина уступают 1:3, а значит каждый матч может стать заключительным для дебютантов ВХЛ.
Из-за закрытия границ в странах СНГ команда не может покинуть Россию и вернуться в Узбекистан, где остаются семьи хоккеистов. По словам главного тренера команды, этот фактор, безусловно, влияет на состояние игроков. Но все равно хоккеисты настроены по-боевому и продолжат борьбу за выход в следующий раунд, когда будут сняты ограничения.