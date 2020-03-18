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Хоккейный судья хоккейного матча

Игры плей-офф ВХЛ приостановлены из-за коронавируса - "Хумо" остается в РФ

© Sputnik / Нина Зотина
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (26)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200318/13701183/Igry-pley-off-VKhL-priostanovleny-iz-za-koronavirusa---Khumo-ostaetsya-v-RF.html

Федерации хоккея стран участниц ВХЛ и руководство Высшей хоккейной лиги приняли решение приостановить розыгрыш плей-офф с 18 по 24 марта из-за ситуации с вирусом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В связи со сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами-участниками соревнований решили временно прекратить розыгрыш Кубка Петрова, сообщает пресс-служба ХК "Хумо".

Игры ВХЛ приостановлены с 18 до 24 марта 2020 года. О датах возобновления первенства будет сообщено дополнительно. Сроки будут зависеть от ситуации с распространением инфекции.

Аналогичное решение было принято и футбольными федерациями большинства стран. а чемпионат Европы и вовсе перенесли на конец текущего гда.

В 1/4 финала Кубка Петрова ташкентская команда играет серию с московской "Звездой". После четырех поединков подопечные Евгения Попихина уступают 1:3, а значит каждый матч может стать заключительным для дебютантов ВХЛ.

Евгений Попихин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Узбекская команда играет в сложных условиях. После тяжелой серии в 1/8, где ташкентцы выиграли все три домашних матча против "Тороса", "Хумо" из-за карантина остался без домашней арены и последние матчи в четвертьфинале вынужден был играть на нейтральном льду - в подмосковном Воскресенске, да еще при пустых трибунах.

Из-за закрытия границ в странах СНГ команда не может покинуть Россию и вернуться в Узбекистан, где остаются семьи хоккеистов. По словам главного тренера команды, этот фактор, безусловно, влияет на состояние игроков. Но все равно хоккеисты настроены по-боевому и продолжат борьбу за выход в следующий раунд, когда будут сняты ограничения.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (26)



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