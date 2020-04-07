Ирматов рассказал, как приняли в Минке Джасурбека Яхшибоева

Три забитых мяча и одна голевая передача говорят сами за себя, а скромность игрока после внезапно свалившейся популярности еще больше располагает к нему болельщиков по всему миру.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. После трех туров чемпионата Беларуси по футболу минский клуб "Энергетик-БГУ" единолично возглавляет турнирную таблицу первенства, а узбекский легионер команды Жасурбек Яхшибоев стал звездой не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.

ФК "Энергетик - БГУ" Жасур Яхшибоев

Три забитых мяча и одна голевая передача говорят сами за себя, а скромность игрока после внезапно свалившейся популярности еще больше располагает к нему болельщиков по всему миру.

В Узбекистане же за футболистом следят не только поклонники самой популярной игры с мячом, но и официальные представители министерства спорта. Sputnik поговорил с первым заместителем министра физической культуры и спорта страны, в прошлом известным футбольным арбитром Равшаном Ирматовым о молодом даровании и узнал, как на родине следят за успехами Жасурбека.

"Мы очень тщательно следим и радуемся успехам Яхшибоева. Конечно, есть контакт с игроком, потому что он является игроком национальной и олимпийской сборной. Узбекская пресса широко освещает все это в интернете, на всех спортивных сайтах, в газетах, болельщики очень радуются его успехам," - уверил Ирматов корреспондента Sputnik Узбекистан.

Яхшибоев вновь удивил белорусских болельщиков красивым голом — видео >>

"Он очень талантливый футболист, поэтому в него всегда верили тренеры сборной. Насчет него никаких сомнений не было, что он заиграет в большой футбол. Он из той категории, которые не останавливаются на достигнутом. Я сам видел, когда он выступал на соревнованиях за олимпийскую сборную, он всегда работал над собой. И я думаю, он ставит перед собой самые высокие цели и работает над их осуществлением," - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном продолжении карьеры Яхшибоева в каком-то европейском клубе.

ФК "Энергетик - БГУ" Жасур Яхшибоев

"Бог даст, через Белоруссию он попадет в большие европейские клубы. Мы очень верим в него и рассчитываем, что так и будет," - добавил Ирматов.

Вместе с Жасурбеком в одной команде в Беларуси выступает еще один узбекский футболист Шахбоз Умаров. Министерство спорта также следит за игрой еще одного соотечественника и надеется, что и он в скором будущем проявит себя.

ФК "Энергетик - БГУ" Жасур Яхшибоев

"В Белоруссии есть еще один наш футболист. Но он пока не так ярко показывает себя как Джасур. Но мы очень надеемся, что он тоже раскроется. Они играют в одной команде, всегда поддерживают друг друга, очень солидарны. Насколько я осведомлен, клуб тоже очень тепло встретил наших футболистов, и поэтому у них период адаптации прошел очень хорошо," - рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта.

ФК "Энергетик - БГУ" Жасур Яхшибоев

Ранее тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе в разговоре со Sputnik отметил профессиональные качества Яхшибоева и выразил мнение о том, что уровень чемпионата Беларуси ниже уровня самого игрока, но выступая на чужбине, Жасурбек сможет показать себя во всей красе.