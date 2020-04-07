Ирматов рассказал, как приняли в Минке Джасурбека Яхшибоева

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. После трех туров чемпионата Беларуси по футболу минский клуб "Энергетик-БГУ" единолично возглавляет турнирную таблицу первенства, а узбекский легионер команды Жасурбек Яхшибоев стал звездой не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.
Три забитых мяча и одна голевая передача говорят сами за себя, а скромность игрока после внезапно свалившейся популярности еще больше располагает к нему болельщиков по всему миру.
В Узбекистане же за футболистом следят не только поклонники самой популярной игры с мячом, но и официальные представители министерства спорта. Sputnik поговорил с первым заместителем министра физической культуры и спорта страны, в прошлом известным футбольным арбитром Равшаном Ирматовым о молодом даровании и узнал, как на родине следят за успехами Жасурбека.
"Мы очень тщательно следим и радуемся успехам Яхшибоева. Конечно, есть контакт с игроком, потому что он является игроком национальной и олимпийской сборной. Узбекская пресса широко освещает все это в интернете, на всех спортивных сайтах, в газетах, болельщики очень радуются его успехам," - уверил Ирматов корреспондента Sputnik Узбекистан.
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"Он очень талантливый футболист, поэтому в него всегда верили тренеры сборной. Насчет него никаких сомнений не было, что он заиграет в большой футбол. Он из той категории, которые не останавливаются на достигнутом. Я сам видел, когда он выступал на соревнованиях за олимпийскую сборную, он всегда работал над собой. И я думаю, он ставит перед собой самые высокие цели и работает над их осуществлением," - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном продолжении карьеры Яхшибоева в каком-то европейском клубе.
"Бог даст, через Белоруссию он попадет в большие европейские клубы. Мы очень верим в него и рассчитываем, что так и будет," - добавил Ирматов.
Вместе с Жасурбеком в одной команде в Беларуси выступает еще один узбекский футболист Шахбоз Умаров. Министерство спорта также следит за игрой еще одного соотечественника и надеется, что и он в скором будущем проявит себя.
"В Белоруссии есть еще один наш футболист. Но он пока не так ярко показывает себя как Джасур. Но мы очень надеемся, что он тоже раскроется. Они играют в одной команде, всегда поддерживают друг друга, очень солидарны. Насколько я осведомлен, клуб тоже очень тепло встретил наших футболистов, и поэтому у них период адаптации прошел очень хорошо," - рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта.
Ранее тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе в разговоре со Sputnik отметил профессиональные качества Яхшибоева и выразил мнение о том, что уровень чемпионата Беларуси ниже уровня самого игрока, но выступая на чужбине, Жасурбек сможет показать себя во всей красе.