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Отборочные игры в рамках ЧМ-22 и ЧА-23 перенесли

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200812/14756292/Otborochnye-igry-v-ramkakh-ChM-22-i-ChA-23-perenesli-.html

Футбольные сборные пройдут отбор на участие в мировом и азиатском чемпионатах в следующем году из-за угрозы распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. ФИФА и АФК приняли решение перенести отборочные матчи Кубка мира-2022/Кубка Азии-2023, назначенные на октябрь-ноябрь этого года, сообщают СМИ.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все матчи перенесены на 2021 год.

Напомним, сборная Узбекистана должна была провести 13 октября выездной матч против Йемена. На 12 ноября был намечен домашний поединок с командой Сингапура, а 17 ноября подопечным Вадима Абрамова предстояло сыграть против сборной Саудовской Аравии.

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Кроме того, в сентябре должны были состояться две товарищеские встречи со командами Таджикистана и Ирана.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Чемпионат Азии, чемпионат, Футбол, спорт



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