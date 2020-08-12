Отборочные игры в рамках ЧМ-22 и ЧА-23 перенесли

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. ФИФА и АФК приняли решение перенести отборочные матчи Кубка мира-2022/Кубка Азии-2023, назначенные на октябрь-ноябрь этого года, сообщают СМИ.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все матчи перенесены на 2021 год.
Напомним, сборная Узбекистана должна была провести 13 октября выездной матч против Йемена. На 12 ноября был намечен домашний поединок с командой Сингапура, а 17 ноября подопечным Вадима Абрамова предстояло сыграть против сборной Саудовской Аравии.
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Кроме того, в сентябре должны были состояться две товарищеские встречи со командами Таджикистана и Ирана.