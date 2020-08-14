В Узбекистане откроют колледжи олимпийского резерва

Учебные заведения будут созданы на базе специализированных школ-интернатов олимпийского резерва при Министерстве физической культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Кабинет министров принял постановление, согласно которому будут предприняты меры по организации работы колледжей олимпийского резерва. Об этом сообщают в Минспорта.

В документе обозначено, что колледжи олимпийского резерва будут созданы на базе специализированных школ-интернатов олимпийского резерва при Министерстве физической культуры и спорта.

Они начнут осуществлять свою деятельность уже в 2020/2021 учебном году.

Отмечено, что обучение в колледжах олимпийского резерва предусматривает два этапа:

общее среднее образование — 7-11-е классы;

среднее профессиональное образование — один год обучения после 11-го класса.

В данных учебных заведениях будут подготавливать высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, а также спортивный резерв для формирования национальных сборных по олимпийским видам спорта.

С 2020/2021 учебного года на уровне среднего профессионального образования колледжей олимпийского резерва будут созданы кафедры, которые займутся подготовкой специалистов в области футбола (кроме спортсменов).

Кроме того, в постановлении утверждены положения о порядке приема, аттестации и перевода студентов в колледж, а также о частичной компенсации стоимости питания.

Напомним: в сентябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития физической культуры и спорта, усиления работы по подготовке к международным соревнованиям. Особое внимание на встрече было уделено широкому вовлечению населения, особенно молодежи, в массовый спорт.