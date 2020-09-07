Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе подготовки к бою с Гэтжи

Сейчас своей форме Хабиб бы не поставил "пятерку", а всего лишь "4-", но он заверил, что последние дни перед боем это будет "4+", либо "5-".

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его подготовка к титульному поединку с американцем Джастином Гэтжи набирает обороты, в этом бою он намерен следовать своей традиционной тактике, об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

"Уже идет подготовка к бою полным ходом, последние 50 дней тренируюсь усердно. 10-го числа улетим в Абу-Даби, будем на месте тренироваться, подводить вес. Сейчас я сам себя готовлю. Хавьер Мендес с 2012 года является моим вторым тренером, он уже вылетел и находится в ОАЭ. Но после того, что случилось с отцом, я готовился сам, по нашей системе, старался нигде не сбавлять и ничего не упускать", - сказал Нурмагомедов.

По его словам, сейчас своей форме он бы не поставил "пятерку", а всего лишь "4-", но он заверил, что последние дни перед боем это будет "4+", либо "5-".

Также спортсмен отметил, что ему многие советуют переводить Гэтжи в партер.

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"Но я считаю, что и в стойке я могу с ним поработать. Я очень уверенно себя чувствую и в партере, и в стойке. Но моя коронка, когда я приближаюсь, когда я хватаю соперника, они (соперники) становятся более послушными и слабыми. Я хотел бы повторить то же самое и в этом бою. Думаю, сюрпризов не будет", - сказал он.

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"Вы сами видели, что Гэтжи сделал с Фергюсоном. Насколько беспомощным выглядел Фергюсон. Гэтжи намного моложе и голоднее Фергюсона. Но я в корне отличаюсь от всех его соперников, и в этом бою ему придется встречаться с новым соперником", - добавил Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи 24 октября в Абу-Даби.