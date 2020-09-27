Ташкентский "Пахтакор" вырвался в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии

Матч четвертьфинала "Пахтакор" проведет 30 сентября. Соперник станет известен в понедельник после жеребьевки.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Столичный клуб "Пахтакор" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, победив на этапе плэй-офф иранский "Эстеглял", сообщили в пресс-службе узбекистанской команды.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ташкентских футболистов.

Первый мяч в ворота соперников забил иранский игрок на 32-й минуте - после грубой игры против Алижонова, судья назначил штрафной в пользу соперника. Однако, этим моментом сумел воспользовался игрок "Эстегляла" - Али Карими, забив первый гол матча - 0:1.

До конца первого тайма "Пахтакор" сравнял счет. Алижонов с правого фланга передал мяч в штрафную. Нападающий "Пахтакора" Драган Черан оказался быстрее защитников "Эстегляла" и точным ударом головы забил мяч – 1:1.

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В начале второго тайма ташкентский клуб вышел вперед. После замечательной атаки в исполнении Черана-Хамдамова-Собирхужаева-Дердийока, Эрен Дердийок вывел свою команду вперед – 2:1.

Матч четвертьфинала "Пахтакор" проведет 30 сентября. Соперник станет известен в понедельник после жеребьевки.