21:50 13 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Роналду заразился коронавирусом

© AFP 2018 / Martin Bureau
Спорт
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201013/15177979/Forvard-Yuventusa-i-sbornoy-Portugalii-Ronaldu-zarazilsya-koronavirusom.html

Футболист не испытывает никаких симптомов, он находится на изоляции. Роналду освобожден от работы в национальной команде и не сыграет в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции, который пройдет в Лиссабоне в среду.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Тест на коронавирус футболиста туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал положительный результат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Португалии (FPF).

Отмечается, что 35-летний форвард не испытывает никаких симптомов, он находится на изоляции. Роналду освобожден от работы в национальной команде и не сыграет в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции, который пройдет в Лиссабоне в среду.

Главный тренер Пахтакора Шота Арвеладзе
Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Главный тренер "Пахтакора" вылечился от коронавируса

В минувшее воскресенье Роналду отыграл все 90 минут в матче Лиги наций с командой Франции, который прошел в пригороде Парижа Сен-Дени и завершился вничью - 0:0.

Сообщается, что командное тестирование на COVID-19, проведенное в сборной Португалии во вторник утром, не выявило других случаев заражения инфекцией.

Теги:
Футболист, коронавирус, Криштиану Роналду



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область и ознакомился с работами по восстановлению региона после обрушившегося на него в мае 2020 года стихийного бедствия.
Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область
Высший пилотаж: самолеты Ту-160 и Ту-95МС показали дозаправку в воздухе – видео
Иностранные предприятия в Узбекистане
Работайте у нас, как дома: иностранные предприятия в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться