Шомуродов сыграл свой первый матч в составе итальянской "Дженоа"

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В рамках 4-го тура чемпионата Италии на поле встретились клубы "Верона" и "Дженоа". Этот матч был первым для Элдора Шомуродова в составе новой команды. Игра завершилась вничью — 0:0.

Экс-форвард "Ростова" вышел в стартовом составе генуэзцев, он провел на поле 63 минуты.

В начале октября итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о трансфере игрока "Ростова" и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

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По данным портала Transfermarkt, клуб из Генуи заплатил за узбекистанского нападающего 7,5 миллиона евро. После перехода Шомуродов стал вторым по уровню зарплаты в "Дженоа". Без вычета налогов он будет получать 1,3 млн евро в год.