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В Узбекистане отметили Всемирный день дзюдо

Пресс-служба Министерства спорта Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Праздник отметили в Федерации дзюдо Узбекистана. В мероприятии приняли участие премьер-министры и руководители подведомственных организаций.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Федерации дзюдо Узбекистана состоялась торжественная церемония, приуроченная ко Всемирному дню японского боевого искусства. Об этом сообщают в Минспорта.

В мероприятии приняли участие премьер-министры и руководители подведомственных организаций.

В ходе встречи выступил министр физической культуры и спорта Авазжон Каримов. Он поздравил всех дзюдоистов с праздником и пожелал борцам ярких побед на соревнованиях, в частности на предстоящей Олимпиаде в Токио.

"В наши дни дзюдо практикуют не только для того, чтобы стать профессиональным спортсменом, но и для того, чтобы укрепить свое здоровье и вести здоровый образ жизни", - сказал глава Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Камилов.

После официальной части, дзюдоисты под руководством Камола Мурадова и Олмаса Гуллиева продемонстрировали свое мастерство на татами.

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В завершение мероприятия организаторы вручили подарки группе спортсменов, внесших свой вклад в развитие дзюдо в республике.

Напомним: в январе текущего года было подписано соглашение о проведении в 2021 году в Узбекистане чемпионата мира по дзюдо, а также ежегодного конгресса Международной федерации дзюдо. Документ был заверен министром физической культуры и спорта Узбекистана Дилмуродом Набиевым, министром народного образования Шерзодом Шерматовым, председателем Федерации дзюдо Узбекистана Азизжоном Комиловым и президентом IJF Мариусом Визером.

Теги:
министерство спорта, дзюдо, Узбекистан



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