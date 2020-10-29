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В Бекабаде назначен новый руководитель Федерации кураша

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Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201029/15287388/V-Bekabade-naznachen-novyy-rukovoditel-Federatsii-kurasha-.html

Главой Бекабадского отделения Федерации кураша Узбекистана назначен Ф. Мирзаев. Он уже приступил к исполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Хоким Бекабада провел встречу с руководителями секторов Ташкентского областного отделения Федерации кураша Узбекистана. Об этом сообщает администрация Ташкентской области.

В ходе беседы стороны проанализированы вопросы развития этого вида спорта в регионе. 

Тренер традиционной борьбы на поясах Федерации кураша Узбекистана Азамжон Шокиржонов рассказал
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В рамках мероприятия Ф. Мирзаев был назначен руководителем Бекабадского отделения Федерации.

Напомним: в апреле прошлого года генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов принял участие во внеочередной Генассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде. На встрече стало известно, что узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности




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