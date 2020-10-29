В Бекабаде назначен новый руководитель Федерации кураша

Главой Бекабадского отделения Федерации кураша Узбекистана назначен Ф. Мирзаев. Он уже приступил к исполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Хоким Бекабада провел встречу с руководителями секторов Ташкентского областного отделения Федерации кураша Узбекистана. Об этом сообщает администрация Ташкентской области.

В ходе беседы стороны проанализированы вопросы развития этого вида спорта в регионе.

В рамках мероприятия Ф. Мирзаев был назначен руководителем Бекабадского отделения Федерации.

Напомним: в апреле прошлого года генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов принял участие во внеочередной Генассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде. На встрече стало известно, что узбекскую национальную борьбу кураш включили в программу Игр исламской солидарности