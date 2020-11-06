Сотрудники госорганов примут участие в конкурсе "Узбек полвони"

Постановлением президента утверждена концепция по поднятию на новый уровень национального вида спорта кураш до 2025 года. Она предусматривает включение данного вида спорта в программу международных Олимпийских игр в 2028-м.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш".

В соответствии с документом, с 2021-го один раз в два года начнут проводиться международные соревнования по курашу среди студентов вузов в областных центрах, Ташкенте и Нукусе. Также в приоритетном порядке будут организованы международные турниры по борьбе на Кубок президента Узбекистана в зарубежных странах.

Помимо этого, с 2020-го ежегодно в стране начнут проводить республиканский конкурс по курашу "Узбек полвони" среди сотрудников государственных органов, учреждений и организаций.

Кроме того, в 2021–2025 гг. запланировано поэтапное открытие школы мастерства по курашу.

Также с 2021/2022 учебного года вдвое увеличится прием на учебу по направлению "Кураш" в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, специализированных школах-интернатах олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школах.

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Постановлением утверждена концепция по поднятию на новый уровень национального вида спорта кураш до 2025 года. В частности, она предусматривает включение данного вида спорта в программу международных Олимпийских игр в 2028-м.