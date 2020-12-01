15:40 01 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Элдор Шомуродов после забитого гола во время футбольного матча между ФК Дженоа и Пармой

Узбекский форвард Шомуродов забил свой первый гол в "Дженоа" — видео

AP / Tano Pecoraro
Спорт
Получить короткую ссылку
22210
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/01/15510246.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201201/15510388/Uzbekskiy-forvard-Shomurodov-zabil-svoy-pervyy-gol-v-Dzhenoa.html

Футболист отличился на 50-й минуте матча девятого тура против "Пармы", забив гол точным ударом в угол.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекский нападающий "Дженоа" Элдор Шомуродов забил свой первый гол в Серии А, информирует футбольный клуб.

Бывший форвард "Ростова" вышел на поле в стартовом составе. Он отличился на 50-й минуте матча девятого тура против "Пармы", забив гол точным ударом в угол. Ранее он отдал результативную передачу в матче Кубка Италии с "Сампдорией" (3:1).

Элдор Шомуродов
Twitter / Affari Di Calcio
"Где Шомуродов?": узбекский талант пропал после двух матчей за "Дженоа"
Первый матч Элдора Шомуродова прошел в составе новой команды в рамках четвертого тура чемпионата Италии. На поле встретились клубы "Верона" и "Дженоа". Игра завершилась вничью — 0:0.

Напомним: Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 года, а в "Дженоа" перешел лишь в начале октября, подписав контракт с футбольным клубом до 2024-го.

Теги:
Узбекистан, Италия, футбол, Элдор Шомуродов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Элдор Шомуродов забил первый гол в новом клубе
С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться