Узбекский форвард Шомуродов забил свой первый гол в "Дженоа" — видео

Футболист отличился на 50-й минуте матча девятого тура против "Пармы", забив гол точным ударом в угол.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекский нападающий "Дженоа" Элдор Шомуродов забил свой первый гол в Серии А, информирует футбольный клуб.

Бывший форвард "Ростова" вышел на поле в стартовом составе. Он отличился на 50-й минуте матча девятого тура против "Пармы", забив гол точным ударом в угол. Ранее он отдал результативную передачу в матче Кубка Италии с "Сампдорией" (3:1).

Первый матч Элдора Шомуродова прошел в составе новой команды в рамках четвертого тура чемпионата Италии. На поле встретились клубы "Верона" и "Дженоа". Игра завершилась вничью — 0:0.

Напомним: Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 года, а в "Дженоа" перешел лишь в начале октября, подписав контракт с футбольным клубом до 2024-го.