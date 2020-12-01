Избившая двух парней Алижонова стала чемпионкой Узбекистана по таэквондо

Девушка завоевала золотую медаль в весовой категории 73 кг. Сейчас она намерена готовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В столице состоялся чемпионат Узбекистана по таэквондо, в рамках которого 23-летняя Гульсанам Алижонова завоевала золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Девушка стала чемпионкой в весовой категории 73 кг. Сейчас Алижонова намерена готовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Напомним: в июне в Нарынском районе Наманганской области спортсменка избила двух парней прямо на дороге. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако в ходе разбирательств выяснилось, что пострадавшей оказалась сама Гульсанам. Мужчины оскорбили ее, в результате чего девушка применила силу, защитив свою честь. Уголовное дело против нее было прекращено.