Футбольное "Эльдорадо": итальянская пресса в восторге от Шомуродова

СМИ отмечают, что в итальянском клубе довольны футбольным талантом Шомуродова. По словам руководства команды, он играет элегантно, часто меняет направление движения, умело контролирует мяч

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В итальянских СМИ восторгаются футбольным мастерством Элдора Шомуродова, называя его социальным феноменом на поле и надеждой красно-синих на лучшее будущее.

Местная спортивная газета La Gazzetta dello Sport разместила на своей полосе публикацию об экс-форварде российского клуба — 25-летнем узбекистанце Шомуродове. Автор материала рассказывает об активности игрока в социальных сетях: в Instagram за футболистом следят 133 тысячи подписчиков, а каждый его пост вызывает по 30 тысяч реакций пользователей сети.

В статье говорится о том, что с первых дней в клубе Элдор Шомуродов начал изучать итальянский, поскольку, как оказалось, лишь только английского не достаточно, чтобы вникнуть в тактические нюансы игры команды.

Узбекский форвард Шомуродов забил свой первый гол в "Дженоа" — видео >>

Однако молодой узбекистанец тоскует по "лучшему блюду в мире" — так он называет плов, но, увы, его не готовят в Генуе. И теперь Шомуродов постепенно привыкает и к этому.

При этом автор отмечает, что в итальянском клубе довольны футбольным талантом Шомуродова. По словам руководства команды, он играет элегантно, часто меняет направление движения, умело контролирует мяч: "У Элдора есть не только качество, но и количество".

Несколько дней назад в итальянских СМИ заговорили о том, что "Ювентус" присматривается к 25-летнему форварду "Дженоа" Элдору Шомуродову.

В настоящее время руководство туринского клуба находится в поиске нового игрока на подмену Альваро Мораты. Сейчас глава "Ювентуса" изучает возможности игроков Серии А.

Отмечается, что ФК не рассматривает полноценную покупку узбекского футболиста из-за ограничения денежных средств, но готов взять его в аренду.