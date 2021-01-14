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Элдор Шомуродов во время игры

В "Ювентусе" прокомментировали слухи о переходе Шомуродова в итальянский клуб

AP / Tano Pecoraro
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210114/15786798/V-Yuventuse-prokommentirovali-slukhi-o-perekhode-Shomurodova-v-italyanskiy-klub.html

Представитель клуба заявил, что итальянский гранд пока не нуждается в усилении в лице узбекистанского форварда.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал появившиеся ранее заявления об интересе клуба к нападающему из Узбекистана Элдору Шомуродову, передает РИА Новости.

В публикации издания Football Italia говорится, что итальянский гранд пока не нуждается в усилении в лице узбекистанского форварда.

"Если говорить о Шомуродове, я уже говорил, что наша команда конкурентоспособна. Если на рынке образуются перспективные возможности - мы воспользуемся. Сейчас не стоит спешить", - заявил Паратичи.

На днях итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport посвятила Шомуродову статью, в которой назвала его социальным феноменом на поле и надеждой красно-синих на лучшее будущее.

Также ранее в итальянских СМИ заговорили о том, что "Ювентус" присматривается к 25-летнему форварду "Дженоа" Элдору Шомуродову.

Теги:
Узбекистан, Италия, спорт, Футбол, Элдор Шомуродов



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