19:21 15 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

Главным тренером ФК "Пахтакор" стал Питер Хюистра

ФК "Пахтакор"
Спорт
Получить короткую ссылку
4920
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0f/15797346.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210115/15797380/Glavnym-trenerom-FK-Pakhtakor-stal-Piter-Khyuistra.html

Тренерскую карьеру футболист начал в 2001-м в качестве руководителя молодежной команды "Гронингена". Спустя четыре года он стал помощником наставника в "Витессе" и "Аяксе".

ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. ФК "Пахтакор" возглавил голландский тренер Питер Хюистра - с 2017 года он работал помощником Шоты Арвеладзе, информирует пресс-служба спортивного клуба.

"Попытки улучшить стиль игры на основе сформировавшейся в последние годы философии атакующего, красивого и любимого болельщиками футбола будут продолжены", - информируется в релизе.

Отмечено, что Питер Хюистра в течение пяти сезонов провел в известном клубе Шотландии – "Рейнджерс" и пять раз выигрывал с ним чемпионство. Также он играл в клубах "Гронинген", "Вендам", "Твенте", "Санфречче Хиросима", "Льерс" и "Розендаль".

Футбол. ЕВРО - 2012. Финальный матч сборных Испании и Италии
© Sputnik / Антон Денисов
"Пахтакор" прокомментировал слухи об изменениях в тренерском штабе

Кроме того, с 1988 по 1991 годы он провел восемь матчей за сборную Нидерландов.

Карьеру тренера Хюистра начал в 2001-м в качестве главного руководителя молодежной команды "Гронингена". Спустя четыре года он стал помощником тренера в "Витессе" и "Аяксе". Затем он тренировал молодежную команду "Аякса", "Гронингена", "Де Графсхап" и сборную Индонезии.

Экс-тренер футбольного клуба "Пахтакор" Шота Арвеладзе покинул пост в конце декабря прошлого года. О своем уходе он сообщил на официальной странице в Instagram.

Теги:
назначение, тренер, ФК "Пахтакор", Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Видеофакт: космонавт запечатлел северное сияние с борта МКС
Как выглядит северное сияние из космоса — видео с борта МКС
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться