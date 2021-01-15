Главным тренером ФК "Пахтакор" стал Питер Хюистра

Тренерскую карьеру футболист начал в 2001-м в качестве руководителя молодежной команды "Гронингена". Спустя четыре года он стал помощником наставника в "Витессе" и "Аяксе".

ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. ФК "Пахтакор" возглавил голландский тренер Питер Хюистра - с 2017 года он работал помощником Шоты Арвеладзе, информирует пресс-служба спортивного клуба.

"Попытки улучшить стиль игры на основе сформировавшейся в последние годы философии атакующего, красивого и любимого болельщиками футбола будут продолжены", - информируется в релизе.

Отмечено, что Питер Хюистра в течение пяти сезонов провел в известном клубе Шотландии – "Рейнджерс" и пять раз выигрывал с ним чемпионство. Также он играл в клубах "Гронинген", "Вендам", "Твенте", "Санфречче Хиросима", "Льерс" и "Розендаль".

Кроме того, с 1988 по 1991 годы он провел восемь матчей за сборную Нидерландов.

Карьеру тренера Хюистра начал в 2001-м в качестве главного руководителя молодежной команды "Гронингена". Спустя четыре года он стал помощником тренера в "Витессе" и "Аяксе". Затем он тренировал молодежную команду "Аякса", "Гронингена", "Де Графсхап" и сборную Индонезии.

Экс-тренер футбольного клуба "Пахтакор" Шота Арвеладзе покинул пост в конце декабря прошлого года. О своем уходе он сообщил на официальной странице в Instagram.