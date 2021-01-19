АФУ отстранила узбекского арбитра на три года за договорные матчи

В ходе проведенного расследования и изучения соответствующих материалов на очередном заседании этического комитета Ассоциации было рассмотрено дело рефери ФИФА и АФК Ш. Касимова.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Специальная инспекция Ассоциации футбола Узбекистана по надзору за футбольной деятельностью провела расследование в отношении рефери, участвовавших в организации матчей Узбекской Суперлиги и Профессиональной лиги, сообщили в пресс-службе АФУ.

В Ассоциации уточняют, что судьи обвиняются в причастности к договоренностям, повлиявшим на ход или результаты некоторых матчей.

В ходе проведенного расследования и изучения соответствующих материалов на очередном заседании этического комитета АФУ было рассмотрено дело рефери ФИФА и АФК Ш. Касимова.

Комиссия постановила, что арбитр нарушил статью 5.44 Дисциплинарного кодекса АФУ. В отношении судьи было принято решение отстранить его от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в организации договорных матчей.

Подобный инцидент произошел в ноябре прошлого года. Специальная инспекция по контролю за футбольной деятельностью вынесла решение в отношении троих рефери- их отстранили от судейской деятельности на определенный срок за коррупционные действия.