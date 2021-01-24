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Питерский "Зенит" разгромил ташкентский клуб в товарищеском матче в Дубае

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210124/15852741/Piterskiy-Zenit-razgromil-tashkentskiy-klub-v-tovarischeskom-matche-v-Dubae.html

На 57-й минуте матча полузащитник Андрей Мостовой успешно реализовал одиннадцатиметровый и оформил дубль, доведя итог поединка до разгромного.

ТАШКЕНТ — 24 янв, Sputnik. Питерский "Зенит" разбил оборону отечественного клуба "Пахтакор" в товарищеском матче на сборах на стадионе "Над Аль-Шеба" в Дубае.

Игра завершилась сокрушительным поражением ташкентских футболистов: три безответных мяча в ворота - счет 3:0.

Счет был открыт уже на второй минуте встречи. Гол забил хавбек "Зенита" - Андрей Мостовой. На 17-й минуте российский нападающий Станислав Крапухин удвоил преимущество.

На 57-й минуте матча Мостовой успешно реализовал одиннадцатиметровый и оформил дубль, доведя итог поединка до разгромного.

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Несколько дней назад стало известно, что ФК "Пахтакор" возглавил голландский тренер Питер Хюистра, который с 2017 года он работал помощником Шоты Арвеладзе. Специалист провел пять сезонов в известном клубе Шотландии – "Рейнджерс" и пять раз выигрывал с ним чемпионство. Также он играл в клубах "Гронинген", "Вендам", "Твенте", "Санфречче Хиросима", "Льерс" и "Розендаль".

Теги:
Дубай, товарищеский матч, ФК "Зенит", ФК "Пахтакор"



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