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В Израиле два узбекистанца завоевали бронзовые медали на турнире по дзюдо

Минспорта Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210219/16036954/V-Izraile-dva-uzbekistantsa-zavoevali-bronzovye-medali-na-turnire-po-dzyudo.html

В весовой категории до 66 кг третье место на соревнованиях Большого шлема разделили Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Тель-Авиве стартовал крупный турнир по дзюдо из серии Большого шлема, в ходе которого бронзовыми призерами стали два спортсмена из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Минспорта Узбекистана
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В весовой категории до 66 кг Сардор Нуриллаев вышел на татами против итальянца Маттиа Микели и победил своего соперника. Таким образом, он завоевал бронзовую медаль и заработал 500 ценных рейтинговых очков.
Пресс-служба Министерства спорта Узбекистана
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Кроме того, еще один боец из сборной Узбекистана завоевал третье место в весовой категории до 66 кг. Мухриддин Тиловов вышел на татами против россиянина Мурада Чопанова и в дополнительное время обыграл своего соперника. В результате он также завоевал бронзовую медаль и получил 500 очков.

Напомним: в январе прошлого года в Национальном олимпийском комитете заявили, что Узбекистан примет чемпионат мира-2021 по дзюдо среди взрослых, а также в стране пройдет ежегодный конгресс Международной федерации дзюдо. Соответствующее соглашение подписал президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

Теги:
министерство спорта, борьба, спорт, Узбекистан, Узбекистанцы, бронза, Израиль, чемпионат, дзюдо



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