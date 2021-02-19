В Израиле два узбекистанца завоевали бронзовые медали на турнире по дзюдо

В весовой категории до 66 кг третье место на соревнованиях Большого шлема разделили Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Тель-Авиве стартовал крупный турнир по дзюдо из серии Большого шлема, в ходе которого бронзовыми призерами стали два спортсмена из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Минспорта Узбекистана Награждение победителей чемпионата по дзюдо в Тель-Авиве

В весовой категории до 66 кг Сардор Нуриллаев вышел на татами против итальянца Маттиа Микели и победил своего соперника. Таким образом, он завоевал бронзовую медаль и заработал 500 ценных рейтинговых очков.

Кроме того, еще один боец из сборной Узбекистана завоевал третье место в весовой категории до 66 кг. Мухриддин Тиловов вышел на татами против россиянина Мурада Чопанова и в дополнительное время обыграл своего соперника. В результате он также завоевал бронзовую медаль и получил 500 очков.

Напомним: в январе прошлого года в Национальном олимпийском комитете заявили, что Узбекистан примет чемпионат мира-2021 по дзюдо среди взрослых, а также в стране пройдет ежегодный конгресс Международной федерации дзюдо. Соответствующее соглашение подписал президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.