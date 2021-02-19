19:23 19 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск

Узбекистанка заняла второе место на международном велотурнире в Турции

Министерство спорта Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/13/16043238.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210219/16043269/Uzbekistanka-zanyala-vtoroe-mesto-na-mezhdunarodnom-veloturnire-v-Turtsii.html

Почетным призером стала Маргарита Мисюрина. На соревновании она преодолела необходимую дистанцию за 01:38:37.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Соотечественница Маргарита Мисюрина заняла почетное второе место в международном велотурнире Manavgat Side Junior в Аланье, сообщает Минспорта.

Ребята, давайте катить дружно, или Когда велосипед приживется в Ташкенте >>

По информации пресс-службы министерства, она преодолела необходимую дистанцию за 01:38:37. Данное время принесло спортсменке призовое место. Для абсолютной победы ей не хватило всего лишь доли секунды. Первой финишировала россиянка Инна Абайдуллина.

В Ташобласти стартовал Кубок Узбекистана по шоссейному велоспорту >>

Кроме того, в соревновании приняли участие узбекистанки Анастасия Отченко и Анна Кускова. К сожалению, они не смогли занять призовые места в юношеском турнире по велоспорту.

Теги:
узбекистанка, Турция, Федерация велоспорта Узбекистана, велоспорт, чемпионат



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
"Не терпится найти врага": Захарова о Пентагоне, НАТО и "угрожающей" России
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться