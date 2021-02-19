Узбекистанка заняла второе место на международном велотурнире в Турции

Почетным призером стала Маргарита Мисюрина. На соревновании она преодолела необходимую дистанцию за 01:38:37.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Соотечественница Маргарита Мисюрина заняла почетное второе место в международном велотурнире Manavgat Side Junior в Аланье, сообщает Минспорта.

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По информации пресс-службы министерства, она преодолела необходимую дистанцию за 01:38:37. Данное время принесло спортсменке призовое место. Для абсолютной победы ей не хватило всего лишь доли секунды. Первой финишировала россиянка Инна Абайдуллина.

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Кроме того, в соревновании приняли участие узбекистанки Анастасия Отченко и Анна Кускова. К сожалению, они не смогли занять призовые места в юношеском турнире по велоспорту.