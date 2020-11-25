В Ташобласти стартовал Кубок Узбекистана по шоссейному велоспорту

Соревнования стартовали 25 ноября в Бостанлыкском районе и продлятся еще два дня. За победу сражаются 172 спортсмена из 10 регионов страны.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области стартовал Кубок Узбекистана по шоссейному велоспорту, сообщают в Минспорта.

Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Республиканским календарным планом спортивных и массовых физкультурных мероприятий на 2020 год.

За победу сражаются 172 спортсмена из 10 регионов страны (кроме Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Навоийской и Бухарской областей).

В министерстве уточняют, что мероприятие продлится вплоть до 27 ноября.

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Отмечается, что Кубок Узбекистана организован среди юниоров, молодежи и взрослых для формирования национальной сборной на следующий сезон, проверки физического состояния участников и отбора талантливых спортсменов.

Напомним: в апреле 2019 года в Ташкенте и Ташкентской области проходил чемпионат Азии по шоссейному велоспорту. В соревнованиях приняли участие 600 велоспортсменов из 40 стран континента. Для освещения мероприятия в республику приедут зарубежные журналисты, в том числе телеканала Eurosport.